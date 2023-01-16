الامارات | زامبيا: أفضل لاعب في المباراة يتلقى 5 أطباق من البيض تكريما له

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة مثيرة للاستغراب من قلب الملاعب الأفريقية، تلقى لاعب كرة قدم زامبي خمسة صناديق من البيض تكريما له لكونه أفضل لاعب في المباراة.

كينيدي موسوندا ، لاعب كرة القدم الزامبي ، الذي يلعب كمهاجم في "باور ديناموس" ، حصل على الجائزة لأدائه الرائع خلال مباراة نهاية الأسبوع الماضي.

سجل كينيدي الهدف الوحيد خلال كيتوي ديربي بين باور ديناموس وخصومه ، نادي نكانا لكرة القدم.

وفقًا لتقارير زامبية ، خصصت ثلاث صوانٍ لكونه "أفضل لاعب في المباراة" ، فيما حصل على صندوقين إضافيين من البيض للهدف الوحيد الذي سجله.

قدم أحد مشجعي النادي الذي يدير مزرعة دواجن صناديق البيض إلى كيني موسوندا.

سجل المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا ستة أهداف في الدوري لفريقه حتى الآن هذا الموسم.