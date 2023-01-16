صيحات الأحذية الجلد باللون الاخضر لعام 2023.. «استمتعي بإطلالة مميزة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعتبر شراء الأحذية من الهوايات التي تعشقها بعض النساء، إذا يعد واحدا من اكسسواراتها المفضلة، وتشتري لكل مناسبة حذاء جديد، وعلى الرغم من عدم رواج اللون الأخضر بين النساء بالنسبة للأحذية، لكن هذا العام انتشر اللون الأخضر في الكثير من العروض في أسابيع الموضة السابقة، التي تمهد للموضة الرائجة للعام 2023.

في التقرير التالي يستعرض «هن» أبرز صيحات الأحذية الجلد باللون الاخضر لعام 2023، وطريقة تنسيقه مع الألوان الاخرى، وفقاً لموقع «Imaxtree» البريطاني، «lifestyle».

حذاء جلد باللون الأخضر من «Jason Wu »

يتميز الحذاء الجلد الأخضر من علامة«Jason Wu» بالتصميم العصري والمظهر الناعم الذي يمكنك اعتماده في المناسبات والسهرات المسائية، تم تصميم الحذاء مع حزام مُلتف حول الكاحل، كما يمكنك اختيار التصاميم باللون الأخضر اللامع على سبيل المثال، مع مقدمة مدببة أمامية ومفتوحة على شكل V، ذو كعب صغير ورفيع باللون الأخضر الداكن، وأحبال طويلة من القماش ملتفة حول الساقين باللونين الأخضر الفاتح والأسود.

يمكنك اعتماد حذاء باللون الاخضر لإطلالة شتوية نهارية من علامة «Emporio Armani» المصنوع من جلد التمساح باللون الأخضر الداكن، مع كعب مرتفع وعريض، وبهذا الحذاء يمكنك إضافة لمسة جذابة لاطلالتك بتصاميم بسيطة، أو المزيّنة بالإكسسوارات المعدنية باللون الذهبي، لكن التصاميم البسيطة دائما ما تلفت الإنتباه

حذاء جلد باللون الأخضر من «Madaen»

تُعتبر موديلات الأحذية باللون الأخضر من«Madaen» من الموديلات التي تتمتع بلمعان جذاب ويناسب الالوان الزاهية، كما أنه يتمتع بدرجات هادئة يمكنك اعتماده في مختلف المناسبات، سواء الكاجوال أو المناسبات الرسمية أو حفلات الزفاف، بالإضافة إلى انه الألوان الأساسية الكلاسيكية، ولا تنتهي موضته مع مرور صيحات الموضة الحديثة.

الحذاء الأخضر من ماركة Elisabetta Franchi

تم تصميم حذاء إليزابيتا فرانكي من الجلد الأخضر بكعب عالٍ، ويوجد منه موديلات بكعب عريض وعال، يمكنك تنسيقه بشكل مميز مع مجموعة من قطع الملابس بنفس درجات اللون الأخضر كي يتناسب معها، كما يمكنكِ أن تعتمدي معه فستان سهرة قصيراً باللون الأخضر الفاتح اللامع، وتنسقي معه معطفاً شتوياً طويلاً منتفخاً، يأتي باللون الأخضر الداكن، بأكمام طويلة، وتبطينه من الداخل باللون الأخضر الفاتح.