الامارات | "غوغل" يحتفل بذكرى فنانة مصرية كبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محرّك البحث العالمي "غوغل" بالذكرى 89 لميلاد الفنانة المصرية الراحلة كريمة مختار، والتي توفيت عام 2017، حيث احتفلت الشركة العالمية بالفنانة الكبيرة معتبرة اياها نموذجاً للأم المصرية.

ومن المعروف أن عطيات محمد البدري، وهو الاسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار، كانت قد ولدت في مدينة أسيوط في 16 يناير 1934.

كما حازت الراحلة على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، لتعمل بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال بالإذاعة.

وبينما ابتعدت عن السينما لسنوات بسبب رفض عائلتها، جاءتها لاحقاً الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش.

ومن أشهر الشخصيات التى قدمتها كريمة مختار شخصية ماما نونا في مسلسل "يتربى في عزو"، كما قدمت أيضا شخصية الأم زينب في فيلم "الحفيد"، ونالت شهرة كبيرة بتجسيد دور الأم مسرحيا حينما قدمت شخصية "زينب هانم جاد الله" في مسرحية "العيال كبرت"، وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة، التي اعتبرها النقّاد نموذجاً للأم المصرية.

وتزوجت الراحلة من المخرج نور الدمرداش عام 1958. الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم "ثمن الحرية" عام 1964.

