هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء.. 10 فوائد مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، تعد وجبة العدس أمر أساسي على طاولة الطعام، فهي من الأكلات الشتوية المميزة الغير مُكلفة، فضلًا عن فوائدها الصحية العالية، وقيمتها الغذائية التي لا غنى عنها، خاصة أنها من الموروثات الشعبية، والأساسيات التي تلجأ إليها الأمهات للتدفئة والطاقة خلال أيام الشتاء الباردة.

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العدس في الشتاء

وكان الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أوضح خلال حديثه لـ «هن»، فوائد تناول العدس على الصحة، خاصة أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، إذ ينصح بتناوله.

- يحتوي العدس على نسبة كبيرة من البروتينات مثل اللحوم من الأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء، ما يساعد في بناء أنسجة الجسم.

- يحتوي على النشويات التي توفر الطاقة.

- الجدير بالذكر أن العدس غني بـ9 معادن، وهي كالتالي: «الحديد، الكالسيوم، الماغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الزنك، المنجنيز، السيلينيوم ، النحاس».

- يحتوي العدس على فيتامين ب، الذي يعمل على تقوية الأعصاب.

- يعد من الأكلات الغنية بـ فيتامين أ، الذي بدوره مفيد للبصر والجلد والجهاز التنفسي والجهاز الهضمس.

بروتينات العدس تحمي من البرد

- يحتوي العدس على حمض الفوليك، المفيد للنخاع الشوكي ولتكوين الدم.

- غني بحمض أميني، الذي ينتج عنه أنواع عديدة من البروتينات وتحمي من الإصابة بالبرد.

- يحتوي العدس على الليوسين، الذي بدوره يعمل على تكوين بروتينات العضلات.

- وجبة غنية بالثريونين، إذ أن نقصه يسبب فقدان الجلد للحيوية ونقص المناعة.

- يحتوي العدس على الفينيل ألانين، حيث إن نقصه يسبب بطء النمو والخمول والضعف العام.