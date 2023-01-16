أنظمة غذائية مفيدة للصحة.. «تبعد خطر الوفاة المبكرة وتزود الجسم بالطاقة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأكل الصحي عبارة عن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته، وتزويده بالطاقة وتشمل هذه العناصر الغذائية البروتينات، والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن، وكلما كانت العناصر الغذائية مفيدة تبعد الجسم عن الخطر، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» الأنظمة الغذائية المثالية.

دراسة أنظمة غذائية تحمي من الوفاة المبكرة

وصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة «هارفارد» الأمريكية، إلى أن بعض التغييرات في النظام الغذائي، تطيل متوسط العمر وتوصل الباحثون بعد تحليل بيانات أكثر من 119 ألف شخص على مدار 36 عامًا، إلى أنها يمكن أن تقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 20%، عن طريق تناول المزيد من الأطعمة من 4 أنماط صحية.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في دورية «GHAMA» للطب الباطني في بريطانيا، أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات عالية الجودة أو يتبعون حمية بأغذية غنية بالعناصر المفيدة، لديهم خطر أقل للوفاة مبكرًا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتنكس العصبي، مقارنةً بغيرهم ممن لا يتبعون مثل هذا النظام الغذائي.

ووفقًا لـ«فوكس نيوز» الأمريكية، تضمنت الأنظمة الغذائية عالية الجودة، كلا من مؤشر الأكل الصحي وحمية البحر المتوسط والنظام الغذائي النباتي ومؤشر الأكل الصحي البديل، وتشترك جميع هذه الأنظمة الغذائية بمكوناتها التي تضم الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات.

تعليق طبيب على الدراسة

وقال إبراهيم إسماعيل، استشاري التغذية، لـ«هُن»، إن النظام الغذائي المتوازن يحتوي على أطعمة تتألف من جميع المجموعات الغذائية الرئيسية بالكميات المناسبة، والحفاظ على الغذاء الصحي يبعد الجسم عن الأمراض، والشيء الجيد في هذه الدراسة أنه من الممكن الانتقال إلى نمط لنمط غذائي صحي آخر.

أنواع الأنظمة الغذائية

حمية البحر المتوسط:

يعتمد على تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك.

مؤشر الطعام الصحي:

عبارة عن نظام بمجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، ويُتبع طبقًا لمقياس جودة النظام الغذائي المستخدم، ولتقييم مدى توافق مجموعة من الأطعمة مع الجسم.

النظام الغذائي النباتي الصحي:

يشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبطاطس والبقوليات والزيوت، ولكن يُنصح به الطبيب حسب حالة الجسم.

مؤشر الأكل الصحي البديل:

يستند إلى الأطعمة والمغذيات التي تتنبأ بخطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مع التأكيد على أن الأطعمة التي نتناولها أكثر أهمية، وكمية النسب المئوية بها مهمة.