الامارات | عربية أطفال بالذكاء الاصطناعي تحمل حلولا تقنية وتدفع نفسها ذاتيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيط بنا الذكاء الاصطناعي من كل صوب خلال السنوات الأخيرة، وصناعة عربات الأطفال ليست استثناءً.

إذ تستعد شركة Glüxkind الكندية لصناعة عربات الأطفال لإطلاق عربة الأطفال الأكثر تقدمًا في العالم والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تم الكشف عن عربة Glüxkind Ella في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لهذا العام ، وهي إحدى العجائب التكنولوجية مقارنة بمعظم عربات الأطفال الأخرى، بل إن وصفها بمجرد عربة أطفال يبدو غير عادل إلى حد ما

فهي ذات تقنية عالية بخاصيات تقوم بهز طفلك بشكل مستقل للنوم ، ومساعدتك خلال دفعها على المنحدرات الشاهقة والمنحدرة حتى إن كانت محمّلة بالأغراض الثقيلة، ومراقبة البيئة المحيطة باستمرار عبر مجموعة من أجهزة الاستشعار والكاميرات ، وغيرها من الوظائف الرائعة.

يتعين على المستخدم شحن البطارية لمدة ثلاث ساعات لحوالي ست ساعات من الاستخدام.

و يمكن إقران Glüxkind Ella بهواتف Android و Apple الذكية ويمكن مراقبتها عبر GPS ، لتتبع مكان وجودها في جميع الأوقات.

من المقرر إطلاق Glüxkind Ella في أبريل 2023، لذا، إن كانت عربة الأطفال الأكثر تقدمًا والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها حلم أصبح حقيقة ، فكل ما عليك هو الانتظار بضعة أشهر أخرى لامتلاك واحدة ودفع 200 دولار كدفعة مقدمة لذلك ثم الاستعداد لدفع ما لا يقل عن 3800 دولار.