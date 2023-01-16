الامارات | بطول رجل ووزن 30 كغم.. سمكة عملاقة تثير الجدل في الشارع المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت سمكة نادرة تباع في أسواق السمك بمحافظة أسيوط أنظار المارة والزبائن بسبب حجمها الكبير وطولها، الذي يقارب طول الرجل، ولونها المميز وشكلها المختلف.

ويباع الكيلو الواحد من"سمكة نابليون" كما أوضح أحد البائعين في السوق بـ110 جنيهات وتمتاز بطعمها ولون لحمها الأبيض الشفاف ونسبة الفوسفور المرتفعه بها.

و حسب "العربية.نت" يحظر اصطياد هذه السمكة وهي صغيرة أي أقل من 14 كيلو، على حد قوله، لافتا إلى أن الناس يتهافتون على شرائها، كما أن أسنانها تستخدم لعمل أشكال من الديكور لتزيين المنازل كالسلاسل.

وأثارت السمكة النادرة المعروضة في السوق بأسيوط جدلا واسعا لكونها على قوائم الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وتناقصت أعداها بشدة بسبب الصيد الجائر، فالسمكة النادرة لها تأثير كبير على التوازن البيئي بالبحر الأحمر، وتتواجد في مناطق الشعاب المرجانية العميقة، كما أنها تعد من الأسماك الكبيرة المعمرة ويقدر عمر إناثها بـ50 عاما ويعيش الذكور منها حوالي 45 عامًا وتندر أعدادها بسبب بطء معدل تكاثرها أما عن اسمها فينسب لشكل مقدمة رأسها التي تشبه التاج بحسب قطاع المحميات.