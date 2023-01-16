مش بس للبنات.. نصائح للعناية بالبشرة الدهنية للرجال: «ضروري عقب الحلاقة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

البشرة الدهنية تمثل مشكلة حقيقية لأصحابها، فرغم أنها تمنحهم توهجا شديدا على وجوههم، إلا أن هذا التوهج غالبًا يؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب، لذا عليك الاعتناء جيدًا ببشرتك الدهنية من أجل منعها من الخروج عن نطاق السيطرة والتأثير سلبًا على مظهرك، فبشرتك تحتاج إلى قدر معين من الرطوبة والزيوت، ولم يقتصر الأمر على السيدات فقط.

نصائح العناية للرجال أصحاب البشرة الدهنية

وإليك نصائح العناية للرجال أصحاب البشرة الدهنية، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

اغسل وجهك مرتين في اليوم

من أهم الخطوات في نظام العناية بالبشرة الخاص بك هو تنظيف بشرتك.

للحفاظ على بشرتك متوهجة وصحية، اغسلها مرتين يوميًا بغسول الوجه لتمنع انسداد المسام.

استخدم غسول الوجه للبشرة الدهنية للرجال

لا يوجد غسول شامل للوجه، لا تلمس أي صابون قديم وتفترض أنه سيؤدي المهمة، احصل على غسول وجه مصمم خصيصًا لبشرة الرجال والعناية بالبشرة.

فغسول الوجه اللطيف سيساعد على منع حب الشباب وتراكم الزيوت دون إزالة الزيوت الأساسية تمامًا.

لا تنس الترطيب

لا يهم نوع بشرتك، الترطيب مهم، تحافظ المرطبات على ترطيب بشرتك ونعومتها عن طريق سحب الرطوبة من البيئة نتيجة لتحفيزها، يتم إنتاج السيراميد في جسمك، مما يمنع فقدان الماء.

اختر المرطبات الخالية من الزيت وخفيفة الوزن ذات الأساس المائي، واستخدم مرطبًا لا يسد المسام.

التقشير مرة واحدة في الأسبوع

أثناء التقشير، تتم إزالة خلايا الجلد الميتة وإعادة الظهور للبشرة السليمة، ما يمنحها مظهرًا أكثر شبابًا، كما أنه يمنع البكتيريا من التراكم ويفتح المسام.

يمكنك تقشير بشرتك مرة في الأسبوع أو مرتين، ولكن احذر يمكن أن يؤدي تقشير بشرتك بشكل متكرر إلى زيادة إفراز الدهون بسبب الجفاف والالتهاب.

استخدام التونر

يمكن أن يساعد استخدام التونر في إزالة الشوائب والحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجلد ومنع إنتاج الزيت المفرط.

يمكن استخدامه بعد الحلاقة أو التنظيف لتهدئة البشرة، ولكن احذر إذا كنت تعاني من حب الشباب، ففكر في استخدام تونر يحتوي على مادة الساليسيليك، وحمض الساليسيليك هو عامل فعال مضاد للالتهابات يمنع الجلد من تطوير أنواع مختلفة من حب الشباب.