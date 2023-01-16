ياسمين عبدالعزيز مع ابنيها.. «أم شديدة وصديقة لينة» من الطفولة للتخرج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الدادة دودي والآنسة مامي والأبلة طمطم وصاحبة الرشة الجريئة»، ياسمين عبد العزيز واحدة من أبرز الفنانات في مصر، التي قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة، فهي تتميز بخفة الظل والروح المبهجة التي تجعلك تحب الشاشة من أدائها المَرِح والخفيف، ولمحات حياة كل نجم مع أسرته تؤثر على شخصيته في التمثيل، وتجعل الجمهور يحبه، فشخصية الأم طالما ما كانت تطغى على أبطال أفلام ياسمين عبدالعزيز التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 16 يناير.

ميلاد الفنانة ياسمين العزيز

ولدت الفنانة ياسمين عبد العزيز في محافظة القاهرة في 16 يناير 1980 وتزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة في العام 2001 وانفصلا في 2018، وأنجبت أنجبت ابنا وابنة هما سيف الدين صاحب الـ12 عامًا وياسمين التي تبلغ من العمر 21 عامًا.

علاقتها بياسمين ابنتها

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في لقاء سابق لها مع المذيعة منى الشاذلي على قناة «CBC»، عن ابنتها ياسمين إنها هي تشاركها كل شيء وأنها أم غير متشددة وتعدل في تصرفاتها مع أولادها، إذ عبرت قائلة: «أنا أم شديدة وفي نفس الوقت لينة»، وقصت موقف طريف مع ابنتها، يبين شدة القرب بينهما، عندما كانا في أداء مناسك العمرة كانت تقف إلى جانبها وهي ترتدي الحجاب، فقالوا لها الناس أختك من شده الشبه بينهما.

صفات ياسمين مع أولادها

وقالت ياسمين ابنتها في مداخلة هاتفية عنها، إنها تحافظ على خصوصيتهما، وأنها جميلة ومرحة، وأنها تجعلها تتحدث بصراحة معها، إذ قالت معبرة: «أنا ياسمين عبد العزيز الصغيرة وهي ياسمين عبد العزيز الكبيرة وإنها تحبها كثيرًا»، واحتفلت ياسمين عبدالعزيز بتخرج ابنتها في 2021، وكتبت: «بنتي وصاحبتي وأختي اتخرجت ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يا رب»، وعن ابنها سيف كانت نشرت صورة له معها منذ أربعة سنوات.

يُذكر أن «ياسمين» لا تحب أن تنشر لابنيها صورا كثيرة لأنها تخاف عليهم وتحافظ على خصوصيتهما، وتزوجت من أحمد العوضي في 2019، قائلة إنها اختارت العون والسند وأنه يحب ابنيها كثيرًا.