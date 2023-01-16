منها صوص التفاح.. وجبات خفيفة خالية من مسببات الحساسية يمكن تقديمها لطفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

الحساسية الغذائية واحدة من الأمراض التي يعاني منها الأطفال بصورة كبيرة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، يعاني نحو 8% من الأطفال من الحساسية الغذائية، أي حوالي واحد من كل 13 طفلًا، وهذا يعني أنه داخل أي فصل دراسي متوسط ​​الحجم، سيعاني حوالي طفلين من الحساسية الغذائية.

وعادة ما تسبب معاناة الطفل من الحساسية الغذائية تجاه بعض الأطعمة والتي تختلف من حالة لأخرى، إلى شعور الأمهات بالانزعاج نحو الحيرة في كيفية تقديم الوجبات الصحية لصغارهن من يعانون من تلك المشكلة خاصة خلال العام الدراسي، وذلك للتركيز خلاله على تقديم آكلات غذائية لدعم حمية الأطفال.

لذلك قدم موقع verywellfamily العالمي المعني بشؤون الأسرة، مجموعة من الاقتراحات الغذائية الخاصة بوجبات مناسبة يمكن للأمهات تقديمها لأطفالهن من يعانون من الحساسية الغذائية، والتي من بينها:

صوص التفاح بالقرفة

يعتبر عصير التفاح وجبة خفيفة سهلة للأطفال وخالية من جميع المواد المسببة للحساسية الثمانية الأولى، كما أن صنع عصير التفاح في المنزل من الأمور البسيطة للغاية، فكل ما عليكِ فعله هو إحضار التفاح والماء وعصير الليمون والقرفة ليغلوا سويًا في قدر لمدة نصف ساعة تقريبًا، وبمجرد أن يصبح التفاح لينًا، اهرسيه بشوكة أو هراسة لتحويل الخليط إلى وجبة كالصوص.

الفواكه والخضروات

تعتبر الفواكه والخضروات في أبسط أشكالها خيارًا رائعًا كي تقدميها لطفلك، ولا تحتوي على أي مسببات حساسية شائعة، كما أنه هناك العديد من الطرق المختلفة لتقديم هذه الأطعمة لأطفالك، بما في ذلك الفواكه والخضروات التي يتم تجفيفها أو تقطيعها إلى أشكال.

رقائق الكوسة

كما تعد رقائق الكوسة خيارًا جيدًا أيضًا للوجبات الخفيفة التي يحبها الأطفال، إلى جانب خلوها من مسببات الحساسية.