معلومات عن ملكة جمال الكون بعد فوزها باللقب.. تُوجت في مشهد مؤثر «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط اهتمام الملايين حول العالم، تُوجت الأمريكية آر بوني جابرييل بلقب ملكة جمال الكون، وذلك خلال فعاليات ختام المسابقة العالمية في نسختها الـ71، والتي أُقيمت في ولاية نيو أورليانز بالولايات المتحدة.

مشهد مؤثر أثناء لحظة التتويج

وحسب ما ذكرت وكالة «سكاي نيوز عربية»، ظهرت المتسابقة الأمريكية آر بوني جابرييل، أثناء لحظة إعلان تتويجها بلقب ملكة جمال الكون في مشهد مؤثر، إذ وقفت وهي مغمضة عينيها مع تشابك يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، ومن ثم ابتسمت مع دموع بكاءها بلحظة الفوز.

وبعد لحظة إعلان التتويج، تسلمت «جابرييل» باقة من الزهور، ولفت حول جسدها وشاح الفائزة، ثم تم تتويجها باللقب رسميًا أمام الحضور.

وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، كوصيفة ثانية للأمريكية جابرييل، وقال مسؤولو المنافسة العالمية، إنها تعد أول أمريكية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة قبل الفوز بلقب ملكة جمال الكون.

معلومات عن ملكة جمال الكون

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال الكون، وفق حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

1- من مواليد عام 1996، أي تبلغ من العمر 27 عامًا.

2- فازت بلقب ملكة جمال تكساس العام الماضي.

3- آر باني جابرييل أمريكية من أصول فلبينية.

4- تعمل كعارضة أزياء لعدد من الماركات العالمية.

5- يتابعها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، نحو 5 آلاف شخص.