الامارات | «ملكة جمال الكون».. أميركية بجذور فلبينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء ومدربة حياكة من ولاية تكساس الأميركية، بلقب ملكة جمال الكون.

وأقيم نهائي النسخة الـ71 من مسابقة ملكة جمال الكون أول من أمس في نيو أورلينز بالولايات المتحدة الأميركية. وحسب مسؤولي المنافسة فإن غابرييل هي أول أميركية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة، وتترشح لمسابقة ملكة جمال الكون.

وفي لحظة الكشف عن الفائزة باللقب، أغمضت آر بوني غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها.

وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة، ثم توجت بالتاج من قبل ملكة جمال الكون النسخة الماضية، وهي الهندية هارناز ساندو.

واختيرت ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لآر بوني غابرييل.

وعندما وصلت غابرييل إلى المراكز الخمسة الأولى، سُئلت: ما هو التغيير الآخر الذي ترغب في رؤيته بالمسابقة ولماذا؟ فأجابت الشابة التي تبلغ 28 عاماً بأنها تأمل في أن يقوم منظمو المسابقة بزيادة حد سن الترشيح.