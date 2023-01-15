في ذكرى ميلاده.. حكاية مقلب سمير غانم في دلال عبدالعزيز: «حرمت تجيب له هدايا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يجمعهما المهنة فقط، فسبقها في مشوار النجومية وسبقته في التعبير عن الحب والرغبة في الزواج، سمير غانم ودلال عبدالعزيز، واحدة من أشهر قصص الحب بالوسط الفني، التي تخطت الكثير من العقبات الظاهرية حتى كللت بالزواج، وإنجاب نجمتين «دنيا وإيمي» لتجمعهما الحياة والموت أيضًا، إذ رحل سمير ولحقت به دلال عقب فترة وجيزة، في قصة لم ينسها محبوهم من الجمهور والوسط الفني.

حكاية مقلب سمير غانم في دلال عبدالعزيز: «حرمت تجيبله هدايا»

الحديث عن الفنان سمير غانم، كان على رأس أحاديث الفنانة دلال عبدالعزيز، في العديد من اللقاءات التليفزيونية، إذ سلطت الضوء دومًا على علاقتهما التي شهدت الكثير من المواقف الطريفة.

وكانت «عبدالعزيز» تحدثت في لقاء إعلامي سابق، عن موقف طريف من زوجها الراحل، حول الاحتفال بعيد ميلادهما، إذ كان الفرق بين احتفال الثنائي يومين فقط.

وقالت «دلال»: «أعياد ميلادنا ورا بعض، بينهم يومين اتنين هو 15 يناير وأنا 17، أول سنة جواز جبتله هدية كبيرة واستنيته يجبلي أنا كمان ومجابليش، لما سألته فين هدية عيد ميلادي، قالي حسيتها محرجة انتي تجبيلي وأنا اردهالك، فاقتنعت».

وتابعت الفنانة: «استنيت تاني سنة ومردتش أجيب بقى وقلت هو هيجبلي، وبرده مجابش حاجة وسألته، قالي مانتي لو كنتي قدمتي السبت كنتي لاقيتي الحد»، مؤكدة أنها من بعد هذا الأمر لم تعد تقدم له هدايا مرة أخرى.