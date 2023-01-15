وصية سمير غانم لزوجي ابنتيه في ذكرى ميلاده.. «مكانش متشدد معاهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم، ذكرى ميلاد نجم الكوميديا، سمير غانم، الذي لم يغير جلده قط أمام الشاشة، فعرف بخفة ظله، وطلته على الجمهور، سواء بالأعمال الفنية أو بلقاءاته الإعلامية، فكان طبع السخرية غالبا، تلقائيا وطبيعيا، خاصة بكل ما يتعلق حول أحاديثه عن أسرته وعائلته.

سمير غانم الحما والأب

سمير غانم الفنان صاحب الحضور الخفيف، لم يختلف كثيرًا عن «سمير» الأب والحما، الذي ظهر خلال فترات زواج ابنته دنيا من الإعلامي رامي رضوان، وإيمي من الفنان حسن الرداد.

وكان الفنان الراحل سمير غانم، كشف في حوار تليفزيوني سابق، عن صفات ابنتيه «دنيا وإيمي»، موضحًا أن دنيا ورثت طريقته في التفكير واتخاذ القرارات، بينما قال عن إيمي: «عندها دماغ أبوها وأمها، إيمي دي أمي وأبويا وأخويا».

وأوضح سمير غانم إنه لم يكُن حما متشددا مع زوجي ابنتيه، الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، مؤكدًا أنه في بداية الأمر ترك التفاصيل لزوجته دلال عبدالعزيز «هي أكثر حكمة مني».

وتابع سمير غانم: «في البداية لم نأخذ وقتا طويلا في الموافقة على زواج رامي رضوان من دنيا، أما حسن الرداد فاستغرق الأمر وقتا أطول ولكن ليس بسببه وإنما بسبب إيمي لأن شخصيتها تتميز بالتردد».

وصية سمير غانم لأزواج بناته

وعن وصية سمير غانم لأزواج بناته أكد أنه يوم حفل زفاف حسن الرداد وإيمي قال: «كنا في الغردقة والجو جميل، قلت له كلمة في ودنه بس، أنا مش هوصيك عليها يا حسن»، ليرد قائلًا: «دي في عيني».

ولكن رامي رضوان، لم يستطع توصيته بشيء في ذلك اليوم، «فاجئوني عملوا شو يوم الفرح يجنن، أغنية كاملة بالمزيكا بالأوركسترا فملحقتش».