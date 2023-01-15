مقاطع على «تيك توك» تحذر من غسل الشعر يوميًا.. وطبيبة جلدية تحسم الأمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يروج أصحاب مقاطع فيديو على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي «التيك توك»، لعدم غسل الشعر يوميًا أو العدول عن غسله مدعين أن هذه العادة تساعد في إطالة الشعر وتمنع تقصفه، واختلفت الآراء بين مدة وجوب غسل الشعر، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» متى يجب غسل الشعر وعدد مرات غسله.

غسل الشعر يوميًا

بحسب خبير الشعر «توم سميث»، وحديثه في صحيفة «Independent»، فإن بعض الناس يعتقدون أن عدم غسل الشعر لأيام يجعله أكثر صحة، لكن هذه المعلومات خاطئة وليس لها أدلة علمية تؤكد أن عدم غسل الشعر أو فروة الرأس أمر مفيد، ولكن السبب في ذلك أنه غالبًا ما يُلاحظ الأشخاص أن تحسنًا يطرأ على شعرهم عند التقليل من مرات غسله، لكن هذا يحدث لأن الشعر لا يتعرض لحرارة المجففات التي تعمل على تقصفه وجفافه، ولا علاقة له بغسل فروة الرأس.

تعليق طبيب جلدية

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، لـ«هُن»، إن هناك بعض الأشخاص يغسلون شعرهم يوميًا، ولا يعد هذا الأمر بالضرر بسبب قابلية فروة الرأس إلى إفراز الزيوت وترطيب الشعر بشكل طبيعي، لكن غسل الشعر يوميًا قد يضر بالشعر الجاف وفروة الرأس الحساسة خاصةً عند استخدام الشامبو؛ إذ يؤدي غسل الشعر يوميًا إلى منع إفراز الزيوت المهمة لترطيب فروة الرأس والشعر، مما يؤدي إلى جفاف وتلف الشعر، فالأمر هنا يتبع غسل الفروة بالمواد الكيميائية، لكن عند غسل الشعر أو الفروة بالماء فقط هذا لا يؤثر في شيء.

مخاطر عدم غسل الشعر

- تكون قشرة على فروة الرأس.

- الشعور بحكة في الرأس.

- نمو الفطريات والبيكتيريا في فروة الشعر.

- احمرار فروة الرأس.

- منع تغذية الشعر بسبب القشرة.

- عدم وصول الدم لبصيلات الشعور.

- تساقط الشعر.

ماذا يحدث عند عدم غسل الشعر لأيام؟

وأضافت أن تلوث الشعر يعمل على انسداد المسامات الموجودة بفروة الرأس إثر تراكم القاذورات عليه، وهذا ما يجعل الشعر أكثر هشاشة وضعفًا، وغسل الشعر يوميًا غير ضار، ففروة الرأس كالجلد الذي يحتاج تنظيفًا من الملوثات بشكل يومي، والغسل بشكل منتظم وتجفيفه بالطريقة الصحيحة يحافظ على فروة الرأس، ويساعد على نمو الشعر بشكل أفضل.

المدة المثالية بين الغسلات

أنواع الشعر مختلفة ولكن لا مانع من غسل الشعر يوميًا في حال لم يكن الشعر مصبوغًا، أما أصحاب الشعر المصبوغ فيمكنهم تقليل مرات الغسل الأسبوعية، لكن لا يُنصح بترك الشعر دون غسيل لأيام.