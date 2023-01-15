طريقة عمل العيش الشامي بالصور.. «يتحضر بكوبايتين دقيق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العيش الشامي دائمًا ما يشتريه الناس من الأفران الخارجية، إذ تفضله معظم الأسر، لأن له العديد من الاستخدامات في الكريب والمعجنات المختلفة، ولا تعرف الأمهات طريقة عمله مع أن تحضيره في المنزل يلزمه خطوات سهلة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» طريقة عمل العيش الشامي بالصور وبخطوات سهلة لتحضيره لأولادك على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة العيش الشامي

المقادير:

- كوبان دقيق.

- ملعقة لبن بودرة.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- ماء دافىء للعجن.

- رشة سكر.

- رشة ملح.

- سمسم.

- حبة البركة.

طريقة تحضير الخبز الشامي

- اخلطي الدقيق والسكر ولبن البودرة والملح والخميرة.

ضيفي الماء تدريجيًا للحصول على عجينة متماسكة.

- اتركي العجينة حتى تختمر وشكلي العجينة على شكل دوائر.

- ادهني قليل من الماء على وجه العجين ثم ضيفي السمسم أو حبة البركة.

- ضعي الخبز على صاج الفرن الساخن واخبزي حتى يستوي.

طريقة أخرى للعيش الشامي

المقادير:

- كوبان دقيق.

- ملعقة كبيرة خميرة

- ملعقة كبيرة سكر.

- ملح.

- ملعقتان زيت.

- نصف كوب حليب.

- ماء دافئ.

طريقة التحضير العيش الشامي

- انخلي الدقيق وضعي عليه الخميرة والسكر ورشة الملح.

- ضعي الحليب على الدقيق وقلبي جيدًا.

- اعجني الخليط باستخدام الماء الدافئ وضعي علي العجينة ملعقتين.

- اتركي العجين لمدة 10 دقائق حتي تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة.

- غطي العجينة واتركيها حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

- ضعي رشات من الدقيق على صينية.

- قطعي العجينة وشكليها على شكل كرات بالحجم المناسب.

- ضعيها في الفرن واتركيه حتى ينضج.

طريقة العيش الشامي مثل المطاعم

المقادير:

- كوبان دقيق.

- ربع كوب زيت.

- ملعقة صغيرة سكر وملح.

- خميرة بيرة.

- كوب لبن.

طريقة التحضير:

- أذيبي السكر والخميرة واتركي الخليط حتى تتفاعل الخميرة مع اللبن.

- حضري وعاء كبير وانخلي به كل المكونات من الدقيق والملح معًا.

- ضيفي خليط الخمير والزيت تدريجيًا لخليط المكونات الجافة مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة.

- غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة ساعة.

- قسمي العجينة لكرات متوسطة الحجم ومتساوية.

- افردي كل كرة من كرات العجين على شكل رغيف عيش.

- دخلي العجين على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج الخبز الشامي.