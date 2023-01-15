350 جنيها شهريا.. طريقة صرف معاش الطفل والشروط اللازمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الطفل من أولويات الجمهورية الجديدة التي تقوم سواعدها على تمكين كل فئات المجتمع مثلما يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللأيتام وأصحاب القدرات الخاصة مكان خاص في خطة الدولة، وتسعى لتوفير حياة آمنة ومستقرة لهم يحصلون فيها على كل حقوقهم، وآخر المبادرات المقدمة لهم هو «معاش الطفل»، ويتضمن دعم الأطفال التي ينطبق عليها الشروط الواردة في البيان الرسمي، والموضحة في ذلك التقرير، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم وكيفية تقديم طلب صرف معاش الطفل أيضًا.

تفاصيل معاش الطفل

ومن المقرر أن تكون قيمة معاش الطفل وفقًا لعدد الأطفال، وذلك بشرط ألا يكون للصغار مصدر دخل ثابت، وذلك إلى جانب توفير منحة دراسية شهرية لكل طفل من المستفيدين بتلك الخدمة الاجتماعية، مع شرط ضرورة الالتزام في التعليم الأساسي لمدة 8 أشهر بدءًا من شهر أكتوبر وحتى مايو، بكل عام دراسي.

طلب صرف معاش الطفل

ويمكن طلب صرف معاش الطفل، من خلال استيفاء البيانات بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطفل، وسيتم صرف 350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأطفال الأيتام.

شروط الحصول على معاش الطفل

وتضمن شروط الحصول على معاش الطفل، على النحو التالي:

1- أن يكون الطفل مصري الجنسية.

2- يقل السن عن 18 عاما.

3- عدم وجود دخل ثابت.

4- أن يكون الأبوان مطلقين والأم متزوجة من غير الأب والأب متزوجًا من غير الأم، أو يكون الطفل المستفيد يتيم الأم والأب، أو يكون الأب مسجونًا والأم متزوجة من غير الأب المسجون.

تسجيل معاش الطفل (الخطوات والأوراق المطلوبة)

فيما تتضمن المستندات المطلوبة لطلب صرف معاش الطفل، الآتي:

1- صورة شهادة المیلاد.

2- بیان بالموقف التأميني.

3- صورة لوثیقة طلاق الوالدين وصورة وثیقة زواج الأم.

4- صورة شهادة وفاة الوالدين في حالة الطفل الیتيم.

5- مستند السجن في حالة سجن الأب أو الأم.