طريقة عمل التورتة الإسفنجية وتزيينها بالصور في 10 خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل التورتة الإسفنجية وتزيينها بالصور، واحدة من عمليات البحث التي يقبل عليها العديد من ربات البيوت، وذلك رغبة في تحضير هذا النوع من أطباق الكيك والحلوى في المنزل كي يتم تقديمها بمذاق شهي وشكل جذاب مثل ما تقدمه المطاعم ومحال الحلوى، حيث يسهل إعدادها في خطوات بسيطة وبمكونات سهلة.

ويمكنك القيام بطريقة عمل التورتة الإسفنجية وتزيينها بالصور في خطوات سهلة وبسيطة، وفترة زمنية لا تحتاج إلى وقت طويل.

طريقة عمل التورتة الإسفنجية وتزيينها بالصور

نقدم خلال السطور الآتية طريقة عمل التورتة الإسفنجية وتزيينها بالصور، حسب وصفة الشيف حسن، ببرنامجه «أكلات وتكات»، المعروض عبر شاشة «الحياة».

• مقادير التورتة الإسفنجية

- 3 أكواب من الدقيق الأبيض

- 6 بيضات

- كوبان من السكر

- زيت

- بيكنج باودر

- فانيليا

- كوب من الحليب البقري

- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

- ملعقة من بيكربونات الصوديوم

خطوات طريقة عمل التورتة الإسفنجية وتزيينها بالصور

1- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل التورتة الإسفنجية وتزيينها بالصور، من خلال خفق البيض جيدًا مع الفانيليا في الخلاط الكهربائي لمدة 8 دقائق.

2 - ضيفي كربونات الصوديوم مع الخل في وعاء صغير، حتى تحصلي على رغوة قوية، ثم ضعيها مع البيض واخفقيها جيدًا.

3- ضيفي السكر بشكل تدريجي إلى الخليط السابق، واخفقيها جيدًا لمدة تصل إلى 10 دقائق، حتى تحصلي على قوام كثيف.

4- ضيفي الزيت إلى الخليط واستمري في الخفق.

5- اخلطي البيكنج باودر مع الدقيق مرتين، ثم يضاف إلى الخليط السابق مع الحليب البقري.

6- ضعي ملعقة من الزبدة في القالب الخاص بالكيك مع رشة من الدقيق.

7- سخني الفرن على درجة حرارة 190، ثم ادخلي الكيك واتركيها حتى تنضج تمامًا.

8- يجب عدم فتح الفرن أثناء وضع الكيك في الداخل، وبعد مرور 10 دقائق اخفضي الحرارة إلى 150 درجة.

9- ضعي الكريم شانتيه وقطع الفواكه للتزيين.

- قدمي التورتة مع العصائر.