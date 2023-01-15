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أغنى رجل بالعالم يعين ابنته رئيسًا لماركة أزياء شهيرة.. يتحكم في 75 شركة عالمية

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برنار أرنو وابنته

خطوة جديدة أعلن عنها الملياردير برنار أرنو، مؤسس ومالك مجموعة LVMH، وهي تعيين ابنته «دلفين» في منصب رئيس ماركة الأزياء العالمية «كريستيان ديور»، وهو ما تصدر عناوين الصحف العالمية مؤخرًا.

 

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تفاصيل تعيين برنار أرنو لابنته 

ووفق ما ذكرت «روسيا اليوم»، أن ابنة أغنى رجل في العالم الملياردير برنار أرنو، والبالغة من العمر 47 عامًا، ستشغل منصب المدير والرئيس التنفيذي للعلامة الفرنسية الشهيرة «كريستيان ديور»، بداية من فبراير المقبل، حيث جاء هذا القرار بعد القيام ببعض التغييرات في المجموعة التي تقف خلف العلامات التجارية الشهيرة، «فيندي»، و«لوي فيتون»، و«تيفاني أند كومباني»، و«جيفنشي».

ولـ برنار أرنو 4 أبناء، هم «فريدريك»، و«أنطوان»، و«دلفين»، و«أليكساندر».

تصنيف برنارد أرنو أغلى رجل في العالم

وجرى مؤخرًا، تصنيف المليادير برنارد أرنو كأغنى رجل في العالم وفقًا لإحصائيات مجلة «فوربس» العالمية، وذلك بفضل إنجازاته على مدار أعوام طويلة، حيث أن مجموعته تختص بإدارة نحو 75 ماركة أزياء ومستحضرات تجميل شهيرة.

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وستنتقل ابنته من منصب نائب الرئيس التنفيذي لعلامة الأزياء الشهيرة «لوي فيتون» التي استمرت بها منذ العام 2013، إلى منصب الرئيس التنفيذي لماركة «كريستيان ديور».

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ووصف والدها مسيرتها بـ«محددة التميز، وبفضل قيادتها، زادت الرغبة بشراء منتجات لوي فويتون بشكل كبير، وهو الأمر الذي مكن العلامة التجارية من تحقيق مبيعات قياسية جديدة بانتظام».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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