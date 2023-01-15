في ذكرى ميلاد سمير غانم.. سر رسالة أخيرة من دلال عبدالعزيز لم تصل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال سنوات حياتهما جمعتهما علاقة حب غير عادية ضُرب بها المثل في قوتها، وهي التي ظهرت في العديد من المواقف، وجاء آخرها الرسالة المؤثرة التي دونتها الفنانة دلال عبد العزيز وهي على فراش الموت، لزوجها الفنان سمير غانم بعد رحيله إذ أنها لم تكن تعلم حينها بنبأ وفاته الذي تم إخفاؤه عنها حتى لحقت به.

تفاصيل رسالة دلال عبد العزيز لـ سمير غانم

وقبل وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بأيام حين معاناتها من مضاعفات مرض كورونا قبل عامين، كشفت مصادر طبية في المستشفى الخاص التي عولجت بها، أنها كانت دائمة السؤال عن زوجها الفنان سمير غانم وتطورات حالته الصحية، حيث أنها لم تكن تعلم بنبأ وفاته لإخفائه عنها من قبل الأطباء وأسرتها.

وكشفت المصادر حينها في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن الفنانة دلال عبد العزيز، دونت عدة رسائل لزوجها سمير غانم، والتي جاء فحواها، «أنها تشعر بوجع سمير وصعوبة المرض، لكن ثقتها في الله كبيرة وليس لها حدود، وتثق بأن طيبة سمير ستنجيه من المرض»، وابنتهما كانتا المرسال لهذه الرسائل النصية والشفهية أيضًأ.

وقبل رحيلها كانت دونت دلال عبد العزيز رسالة مؤثرة أيضًا لزوجها سمير غانم، والتي قالت خلالها: «أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».

رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز

ومثلما جمعتهما الحياة فقد اجتمعا في الرحيل أيضًا، إذ رحل الفنان سمير غانم قبل عامين في صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، فيما لحقته زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد مرور شهرين بمضاعفات المرض ذاته.