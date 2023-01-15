الامارات | أمريكية من أصل فلبيني .. "ملكة جمال الكون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء ومدربة حياكة من ولاية تكساس الأمريكية، بلقب ملكة جمال الكون.

وأقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون مساء السبت في نيو أورلينز بالولايات المتحدة.

وفي لحظة الكشف عن الفائزة، أغمضت غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها.

وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة، ثم توجت.

وحسب وكالة انباء "ا ب" تم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل.

ووفق مسؤولي المنافسة فإن غابرييل هي أول أمريكية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.