أضرار الإفراط في تناول المسكنات دون استشارة الطبيب.. و6 فئات ممنوعة منها تماما

القاهرة - سمر حسين - صحة

ابتلاع المسكنات هو الحل الأسهل والأسرع للكثير من الأشخاص، الذين يجيدون فيه وسيلة لتسكين الألم قبل الذهاب للطبيب المختص، حتى إن البعض قد لا يذهب لمعرفة السبب، بل يكتفي البعض بتناوله والإفراط فيه دون النظر لمشكلاته الصحية.

وعلى الرغم من مشكلات المسكنات الصحية بوجه عام، إلا أنها قد تتضاعف مخاطرها لعدة فئات عليها عدم اللجوء لها، وفقًا لما حددته هيئة الدواء المصرية.

هيئة الدواء تضع محاذير تناول المسكنات

وأكدت هيئة الدواء المصرية، في منشور رسمي لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هناك موانع لتناول المسكنات بوجه عام، والتي جاءت كالتالي:

​1. وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.

2. وجود قرح متكررة بالمعدة.

3. قصور شديد في الكلى أو الكبد​.

4. القصور والهبوط الشديد بالقلب.

​5. وجود أي نزيف نشط.

​6. وجود أي جفاف بالجسم ناتج من القيء، الإسهال، أو عدم تناول السوائل بكميات كافية.

طبيب يحذر من المسكنات

وكان الدكتور وائل صفوت استشاري الباطنة العامة، حذر من الإفراط في تناول المسكنات، دون سبب، وبدون استشارة طبيب، موضحًا إن لها العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

وأوضح الدكتور وائل صفوت، لـ«هن» أن المسكنات تترك آثارًا كبيرة على القولون والأمعاء ومشاكل بالاضطرابات، والكلى والكبد.

وحذر الطبيب مرضى ضغط الدم المرتفع من اللجوء للمسكنات حال التقلصات: «التدهورات بتأثر على العين والقلب».