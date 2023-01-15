فوائد الزنك للجسم والكمية المسموحة.. مفيد للجلد ويحسن الشهية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلعب الزنك دورا مهما لذلك يجب أن يحتوي عليه جسم الإنسان، لأنه له دور مفيد في أجسادنا، لما له من فوائد عديدة للصحة ونقصه يسبب العديد من الأضرار التي لا ينتبه لها عادة معظم الناس، لذلك نقدم لكم خلال السطور التالية من خلال «هُن» فوائد معدن الزنك وأضرار نقصه بالجسم، إذ أنه يحمي جهاز المناعة، ويصلح الأنسجة التالفة ولا يخزن جسم الإنسان الزنك، الأمر الذي يجعل من الضروري تناول ما يكفي من هذا المركب بشكل يومي.

دراسة تبين فوائد الزنك

تشير دراسة نشرت نتائجها على موقع «Food data central»، إلى أن الزنك له العديد من الفوائد، لذلك إذا نقص يجب أن نعوض عنه بالحصول على الاحتياجات اليومية من الزنك في الطعام، لأن الاحتياط من الزنك في الجسم يكون ضئيلًا بنسبة كبيرة، وأنه يتوجب تناول 11 و8 ميليجرام يوميًا من الزنك من خلال أطمعة معينة.

اللحوم

تعتبر اللحوم الحمراء مصدرًا جيدًا للزنك، فإن اللحوم من المصادر الغنية أيضا بالحديد وفيتامين «ب».

المكسرات

تعد المكسرات مثل اللوز والكاجو والصنوبر من الأغذية الغنية بالزنك، بالإضافة إلى الدهون المفيدة والفيتامينات ومعادن أخرى.

البيض

إذ يحتوي على كمية جيدة من الزنك إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى، بما في ذلك فيتامينات «ب» والسيلينيوم.

الشوكولاتة الداكنة

يوفر تناول 100 جرام من الشوكولا الداكنة الغنى عن الفيتامين والسكر.

طبيب تغذية يعلق

قال الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية، لـ«هُن»، إن الزنك مفيد بسبب العديد من الأسباب مثل أنه:

- مسؤول عن الأحماض الآمينية «DNA» «RNA» المسئولان عن عمليات النمو وانقسام الخلايا للجنين.

- مسؤول عن نمو الإدراك عند الأطفال .

- هو المسؤول عن مقاومة الفيروسات بالجسم.

- معدن الزنك هام للحوامل والمرضعات، لأنه يقلل من التشوهات الخلقية للجنين ويعمل على نمو الطفل بصحة جسدية جيدة.

- يعمل على صحة العين والإبصار.

- يعمل على صحة الجلد إذ يقي من التشققات.

- ‏مهم لحاسة الشم والذوق.

- ‏يعمل على تحسين الشهية.

- يقي من السرطانات لأنه يعمل على تحريك جهاز جمع المخلفات التي تنظف أجسامنا من عوامل التأكسد.

أطعمة تحتوي على الزنك

وأكد أنه يجب الحصول على الطعام الذي يحوي على الزنك، والأطعمة التي تحتوي على الزنك هي:

- البقوليات

- ‏ الحمص.

- ‏العدس.

- ‏الفول.

- ‏الفواكه:

- ‏الرُمان.

- ‏الكيوي.

- ورق ‏الجوافة.

- المكسرات بأنواعها.

- الثوم.

- البيض.

- الشوكولاتة.