صفات مشتركة بين سمير غانم وابن إيمي.. هل يسير الحفيد على خطى جده؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم هذا العام بحدث جديد في عائلته واستقبال ابنته إيمي مولودها الجديد فادي حسن الرداد، وعلى الرغم من استحالة لقاء الجد بالحفيد إلا أن يناير جمعهما بصفات مشتركة بسبب انتمائهما لبرج الجدي، لتظل العلاقة بينهما قوية إلى الأبد وتجمعهما سمات متعددة منها القوة والوفاء والعند وغيرها من المواصفات.

مواصفات برج الجدي

يجمع شهر يناير بين ميلاد الصغير فادي حسن الرداد ابن الفنانة إيمي سمير غانم وجده الراحل الفنان سمير غانم، لأن كليهما ينتمي لنفس البرج الذي يميزهما بصفات مشتركة منها ما قالته خبيرة الأبراج مايا ناجي خلال البرنامج الإذاعي «كلام في الزحمة»: «رجل الجدي من الشخصيات العملية جدا اللي ينفع في البيزنس، بس مشكلته أنه مبيسمعش آراء الناس اللي حواليه وصوته من دماغه».

وأضافت «ناجي»: «بالنسبة للحب عنده مشكلة أنه بيحب بعقله لكن لو حب بقلبه بيكون إنسان مخلص وكويس جدا، في الارتباط متحفظ جدا ميعرفش يقول كلام حلو والورد والكلام دا، عملي جدا ومكبر دماغه مبيركزش في التفاصيل مبيتفقش أوي مع الناس العاطفية إنما الستات العقلانية بتتفق معاه جدا، شخص راكز وتقيل بيحب البيت ملوش في الخروجات الكتيرة، عنده مشكلة أنه مع صحابه فرفوش جدا وشخص مختلف عن البيت بيكون صعب شوية، عنيد جدا لدرجة بيكون عارف ان وجهة نظره غلط وبيكمل عند».

وبرج الجدي هو أيضًا برج الفنان حسن الرداد، الذي قال عنه في لقاء سابق، إن أصحابه يعتبرون البيت مملكتهم.

ومن صفات برج الجدي، أنه صاحب مسؤولية، وحازم وعملي وذكي، كما أنه يعتبر العمل أولى أولوياته، ويعشق المقتنيات التاريخية والأنتيكا.

علاقة سمير غانم بابنته ايمي

أما عن علاقة النجم الراحل سمير غانم بابنته «إيمي»، فقال في إحدى اللقاءات التليفزيونية :«ايمي بالذات علاقتها بيا فظيعة، حتى بعد جوازها من حسن الرداد وهو من أجمل الشخصيات اللي قابلتها ما شاء الله عليه، ألاقيها دايما بتجيلي زيارة تقولي بابي وحشتني، أقولها يابنتي أيوة أنا وحشتك خليكي مع جوزك، كويس أن البيت جمب البيت، بالنسبة للتمثيل حاولت أنا وهي في الجامعة انها تيجي تمثل معايا كانت بترفض، بس في الآخر فاجئتني بالتمثيل، على الرغم إني قولت أن متصورش ابدا واحدة فيهم تكون في الفن بس كنت حاسس دنيا أكتر عشان صوتها، سمعتها مره بتغني لوحدها لفيروز بصوت دافي، حتى وهي طفلة قالتلي مديرة المدرسة عنها «you should be proud of your daughter » ودي جملة منسهاش طول عمري، أخدتها مع سمير صبري في هذا المساء وغنت أغنية أنا بعشقك لميادة، وغنتها بشكل جميل».