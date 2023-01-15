أضرار عشوائية مواعيد تناول الوجبات اليومية.. ابعد عنها

القاهرة - سمر حسين - صحة

مواعيد الأكل الصحي من أهم العوامل للحفاظ على صحة الجسم والوزن المثالي، وتساعد من يرغب في فقدان الوزن الزائد، فالحفاظ على مواعيد الأكل الصحي يجعلك تهضم الطعام بشكل أفضل وتستمتع به قدر الإمكان، مع منع الشعور بالجوع الذي يؤدي إلى الإفراط في تناول الوجبات، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» ضرورة تنظيم تناول الوجبات اليومية.

دراسة تبين أهمية تنظيم مواعيد الطعام

أجريت دراسة على مجموعة من البالغين فوق سن الأربعين، ووُجد أنه عند تناول وجبة واحدة فقط في اليوم يرتفع خطر الوفاة، وارتبط أيضًا تخطي وجبة الإفطار بزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية، وتبين أن تناول وجبتين متجاورتين في غضون 4 إلى 5 ساعات من بعضهما البعض مرتبط بزيادة الدهون.

وقام فريق البحث بالتوصل للنتائج مع مراعاة الاختلافات في العديد من عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة، بما في ذلك التدخين وتعاطي الكحول ومستويات النشاط البدني وتناول الطاقة وجودة النظام الغذائي وانعدام الأمن الغذائي، وتسهم أسباب التأكيد في الإسهام برفع نسب المخاطر، كضغوط العمل، واتباع نظام غذائي خال من العناصر المغذية.

طبيب تغذية يعلق

قال إبراهيم إسماعيل، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن أغلب مشكلات زيادة الوزن أو عدم نجاح الكثيرين في إنقاص أوزانهم، هو أنهم يأكلون بشكل عشوائي وغير صحي، ولا يلتزمون بالمواعيد المطلوبة لتناول الطعام، وأهم هذه المواعيد مواعيد وجبة العشاء لأن البعض يأكلونها قبل النوم مباشرةً، وهذا لا يجب إذ أن الميعاد الواجب لطعام الشعاء هو قبل النوم بما يقرب إلى 5 ساعات أو في ميعاد الساعة السابعة مساءً.

إرشادات مواعيد تناول الوجبات المناسبة

- ميعاد تناول وجبة الغداء بعد تناول وجبة الإفطار بحوالي 4 أو 5 ساعات.

- تناول وجبة الإفطار في غضون الساعة 8 صباحًا فيكون ميعاد وجبة الغداء في حدود الساعة 1 ظهرًا، وإن لم يتم تناول وجبة الغداء في هذا الموعد فمن الأفضل أن يتم تناول وجبة خفيفة.

- إذا كنت بحاجة إلى تناول وجبة خفيفة فقم بتضمين مزيج من البروتينات والكربوهيدرات مثل تناول ثمرة تفاح.