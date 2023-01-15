الامارات | مفاجأة بريطانية: الأمير هاري سيعود للعائلة المالكة.. ومصالحة (داخل الأسرة) قريباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مقرب من القصر الملكي البريطاني لصحيفة The Times أن مصالحة الأمير هاري مع العائلة المالكة البريطانية، قد تتم قبل تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء التصالحي سيجري في الأشهر المقبلة ويجب أن يُعقد قبل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث في مايو.

وأضافت نقلا عن المصدر: "سيتطلب الأمر مرونة من جميع الأطراف، ولكن يمكن القيام به. هناك حاجة لهاري هنا في الغرفة مع الملك وأمير ويلز، واثنين من أفراد الأسرة الآخرين، وبعض الناس الذين يثق بهم والذين دعموه دائما، كي لا يعتقد أن كمينا ينتظره" حسب "روسيا اليوم".

وطرحت الأسبوع الفائت مذكرات الأمير البريطاني، "SPARE" للبيع رسميا، وأثارت جدلا كبيرا لما تحتويه من تفاصيل وفضائح حول القصر الملكي والعائلة الملكية وكذلك حياته الشخصية.