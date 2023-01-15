طريقة عمل كيكة في دقيقة واحدة بدون بيض.. مش هتكلفك حاجة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تلجأ العديد من السيدات خاصة ربات المنازل، في ليالي الشتاء لتحضير الحلوى والمخبوزات السريعة، ذات المذاق المميز والمختلف، وأيضًا بدون تكلفة عالية ومكونات كثيرة.

طريقة عمل كيكة في دقيقة واحدة بدون بيض

وقدمت الشيف نادية السيد لمتابعيها وصفة سريعة لعدة دقائق وبدون بيض، لتحضير أشهى أنواع كيك الشيكولاتة في المنزل بدون تكلفة أو عناء فضلًا عن سرعة تحضيرها.

مكونات عمل كيكة في دقيقة واحدة

ملعقتان دقيق

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الكاكاو

نصف ملعقة من البيكنج بودر

رشة من الملح

3 ملاعق كبيرة من الحليب

ملعقة كبيرة من الزيت

ربع ملعقة من الفانيلا

ملعقة نوتيلا أو قطعة شوكولاتة

سكر بودرة

طريقة عمل كيكة في دقيقة واحدة

نقلب المكونات الجافة أولًا في المج، حتى تمتزج.

أضيفي الزيت للمكونات الجافة بعد المزج مع الحليب، ثم الفانيلا.

ضعي ملعقة نوتيلا أو قطعة شيكولاتة على وجه العجين.

أدخلي المج في الميكرويف لدقائق حتى تنضج الكيك تمامًا.

زينيها بالسكر البودر وقدميها ساخنة.