طريقة تنظيف جدران منزلك دون تلطيخ في 5 خطوات: ابدأي من فوق لتحت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تنظيف جدران المنزل أولًا بأول واحد من الأمور التي قد تسبب إزعاجًا كبيرًا للعديد من ربات البيوت، وذلك لسرعة تعرضها للأتربة والمحيط الخارجي، وبالتالي تأثرها السريع بالاتساخ وظهور البقع المتعددة عليها.

ومع محاولات تنظيف الجدران قد يتم تلطيخها في بعض الأحيان عند اتباع أساليب النظافة غير الصحيحة، لذلك قدم موقع mymove العالمي، مجموعة من النصائح الصحيحة لتنظيف جدران المنزل بشكل فعال، والتي تتمثل في:

تحديد نوع الطلاء على الجدران الخاصة بكِ

تصمد بعض الدهانات بشكل أفضل من غيرها، لذلك يجب عليكي استكشاف ما إذا كان طلاء الحائط الخاص بك شبه لامع أو مطلي بالمينا، لأن هذان الاثنان يقفان في وجه الغسيل المناسب، حيث يحتاج الطلاء المسطح إلى غسيل لطيف حتى يظل ثابتًا على الحائط.

نظفي الغبار بالمكنسة الكهربائية

لا تستخدمي منفضة ريش أو قطعة قماش للتخلص من غبار الجدران، وبدلاً من ذلك، استخدمي ملحق الفرشاة في المكنسة الكهربائية وقومي بتمريرها على الحائط، وسيبدأ ذلك في تنظيف الطبقة الأولى من الأتربة والأوساخ.

البحث عن مناشف قديمة

بعد ذلك، ابحثي عن مناشف قديمة أو استخدمي قطعة قماش لوضعها أسفل منطقة التنظيف والتقاط أي قطرات عليها بدلًا من اتساخ الأرضية.

جهزي أدوات التنظيف الخاصة بكِ

ابدأي باستخدام منظف خفيف أو صابون الأطباق، ثم ضعي منظفًا أكثر قوة للتخلص من البقع الصعبة.

ابدأي من الأعلى لأسفل

ابدأي من أعلى الجدار لأسفل عند تنظيفه، ومن ثم اغسلي الحائط بخليط التنظيف ثم بالماء فقط لتنظيفه.