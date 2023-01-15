حكاية فستان عارضة أزياء تايلاند في مسابقة ملكة جمال الكون.. تدوير من مكون واحد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مجموعة من القطع التي تشبه اللؤلؤ من بعيد لكنها في الحقيقة أغطية للكانز أو مشروبات المياه الغازية، تم تجميعها لتصبح فستاناً فريداً من نوعه، وعلى الرغم من أن فستان عارضة الأزياء الفائزة بلقب ملكة جمال تايلاند آنا سوينجام إيام، 23 عاماً في مرحلة ملكة جمال الكون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنها تلقت الكثير من تعليقات المعجبين عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» جعلتها تروي القصة الإنسانية لذلك الفستان وتشكر متابعيها.

قصة فستان آنا سوينجام

لا يمتلك الفستان المظهر الجذاب فقط لكنه أيضاً يتمتع بتمثيل قوي لتربيتها بمكان عمل والديها في جمع القمامة، لذلك نشأت على دراية بأكوام القمامة وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير، واعتزازها بالبيئة التي نشأت فيها ثم جاءت الفكرة لتصميم الثوب المسمى «Can Tab»، باستخدام مواد مهملة ومعاد تدويرها، تكريماً لنفسها ووالديها ولتظهر أن العناصر التي تعتبر على نطاق واسع عديمة الفائدة لها جمالها الفطري وقيمتها.

تعليق «سوينجام» على الفستان وآراء الناس

بعد الانتشار الواسع للفستان الذي شاركته «سوينجام» متابعيها بعد حضورها تصفيات ملكة جمال الكون شاركت متابعيها عدة صور للفستان قائلة:«كان هذا الفستان مستوحى من البيئة المألوفة في طفولتي، نشأت مع آباء جامعي قمامة كانت حياتي كطفلة بين أكوام القمامة القابلة لإعادة التدوير، هذا الفستان الفريد من نوعه مصمم بشكل هادف من مواد يتم التخلص منها ومعاد تدويرها، ليقدم للكون أن ما يعتبرونه الكثير لا قيمة له يمتلك في الواقع قيمة وجمال خاص، شكرا لكم جميعا على رؤيتي وسماعي وآمل أن تكون رسالة تستحق فخورة من فستان السهرة المستوحى من القمامة»، وقدمت أيضاً مجموعة من المشاريع التي تتعلق بصحة الأطفال وحمايتهم بجانب فكرة الفستان التي تتعلق بحماية البيئة وإعادة تدوير المخلفات.