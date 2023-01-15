خبيرة تجميل تكشف 3 أخطاء شائعة في روتين العناية بالبشرة.. بلاش مياه ساخنة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

العناية بالبشرة واحدة من المهام التي تحرص عليها كل سيدة بشكل مستمر، وذلك حتى تظهر بشكل جذاب طيلة الوقت، إذ تلجأ العديد من السيدات إلى القيام ببعض الخطوات المنزلية الخاصة بروتين البشرة يوميًا، لكن قد يغفل البعض عن أخطاء شائعة يتم القيام بها دون إدراك ذلك.

أخطاء يتم ارتكابها في روتين العناية بالبشرة

وحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، كشفت خبيرة عناية بالبشرة عن بعض الأخطاء الشائعة التي تقوم بها العديد من الفتيات، عند اتباع الروتين اليومي للاهتمام بنضارة الوجه، والتي من أبرزها:

وضع الزيت قبل المرطب

تقول خبيرة التجميل البريطانية، إنه إذا تم وضع الزيت قبل المرطب على الوجه، لن تتم الاستفادة من فوائد المركب، لأنه بدلاً من الحصول على فوائد المكونات الموجودة بداخله، يتم عزلها عن الجلد، حيث يخلق الزيت حاجزًا وقائيًا وهو ما يجعله أداة إنهاء مثالية لروتين العناية بالبشرة.

عدم تنظيف الوجه من الماكياج

كما نوهت خبيرة التجميل إلى ضرورة تنظيف الوجه من آثار الماكياج قبل النوم، وذلك لأن النوم دون غسل الوجه جيدًا، يؤدي إلى ترسب تلك المواد داخل مسام الجلد، وهو ما يضر البشرة بشكل ملحوظ.

استخدام الماء الساخن

كما يعد غسل الوجه بالماء الساخن وكذلك أجزاء البشرة المختلفة، من الأمور الشائعة التي تضر بها، إذ أنها تسبب جفاف الجلد بشكل ملحوظ خاصة في فصل الشتاء.