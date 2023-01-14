القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع جيد جدا من بدايته الى نهايته اسبوع مهم يعطيك كل الدعم نوعية وقت حلوة من الضروري ان تستفيد من الحظوظ التي تحمل ربح مصالحة بالرغم من انتقال الزهرة لتنضم الى زحل في معاكسة برجك الا ان الطاقة لا تزال موجودة الاجواء دسمة ولعانة مع وجود كوكب المشتري في الحمل اي الى البيت الثاني بيت المال بالنسبة الى برجك ما يعني اجواء رابحة مكاسب ثروات مالية ومعنوية من قرض او فاتورة معينة نتائج دراسية مميزة
عاطفياً: لا شك انك تعيش ظروف عاطفية متقلبة لذلك حاول ان تترك الامور للقدر دون البحث والتدقيق والابتعاد عن الاوهام والمخاوف والهواجس ولا تأخذ قرارات متسرعة بالانفصال او القطيعة للعازب قد تعاني من خيبة امل فتحاول ان تعوض بعلاقات ومغامرات سطحية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحوت من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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