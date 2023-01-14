توقعات مولود برج الدلو من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023

مهنيا: بداية حلوة وانطلاقة ممتازة وكثير كثير مهمة من الاسابيع الرائعة ما يجعلك تسترجع طاقتك اسبوع مهم يفتح امامك خط جديد واحتمالات جديدة والخبر الابرز توافد الكواكب الى برجك بالاضافة الى وجود القمر في برج الميزان يومي السبت والاحد في بيت السفر والطموحات والامور الجديدة لتنطلق بحرية وابداع ملموس ويدعوك الى المغامرة والمجازفة واكتشاف امور جديدة تفتح امامك الكثير من الفرص حتى تتقدم مهنيا دراسيا اجتماعيا

عاطفيا: يحمل اليك هذا الاسبوع السعادة والنجومية والإشراق لتحطم الرقم القياسي بسحرك وحضورك ما يضمن نجاحاً في المجال العاطفي والعائلي زواج احد الاولاد او ولادة طفل جديد في العائلة. للعازب يبشر كوكب الحب الذي يتنقل في برجك بفترة عاطفية ممتازة وتفكر جديا بالارتباط