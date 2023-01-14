توقعات مولود برج الجدي من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023

مهنياً: اسبوع ناجح يضعك تحت الاضواء ويدعمك مئة بالمئة لتقرر بطريقة مستقلة وتقلب الامور لصالحك مع وجود الشمس وعطارد في برجك بالاضافة الى انتقال الزهرة الى الدلو اي الى البيت الثاني بيت المال والمكاسب يحمل لك وانفراجات كبيرة ان كان في الشأن الاجتماعي او الشخصي او الدراسي البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الميزان الذي يقع في النقطة الاعلى من برجك فتدخل في مرحلة حيرة

عاطفياً: : لا يزال كوكب الحب والشهرة يتنقل في برج الدلو في البيت الثاني بيت الشهرة والحب الذي يقدم لك ظروفا فلكية داعمة ناشطة وواعدة في كل جديد في هذه الفترة الغنية والدسمة والجميلة اسبوع ممتاز يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك للشريك للعازب , مهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا ترتفع فرص التقارب وتتقدم بخطوة مباركة نحو الزواج والاستقرار