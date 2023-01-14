توقعات مولود برج القوس من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023

مهنيا: اسبوع ناجح يحمل الشهرة والارتقاء فيطل عليك الحظ حاملا معه فرصا سعيدة واجواء نارية بامتياز فتدخل في مرحلة رائعة تجعلك تتقدم وتحقق الكثير من المشاريع البراقة البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الميزان الذي يعطيك الطاقة والحركة والنشاط ويدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة بحيث تتطور المعاملات والامتحانات واللقاءات ما يرفع من شأنك ويجلب فرص ثمينة

عاطفياً: تنعم بمشهد فلكي مناسب ويعدك كوكب الزهرة كوكب الحب من برج الدلو باجواء عاطفية رائعة يطرب لها قلبك فتقوى الروابط العواطف بشكل كبير فتعرف تطورا ملحوظا وسعادة قصوى مع الاهل والاولاد للعازب تناقش اوضاعك المستقبلية مع الحبيب تصارحه تكاشفه وربما تتفق معه على بعض التفاصيل الصغيرة