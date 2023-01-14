القاهرة - لايف ستايل
مهنيا: اسبوع جيد تسجل قفزة نوعية لصالحك وتغييرا سعيدا في كافة نواحي حياتك المالية المهنية العائلية والدراسية والصحية تحت تاثير الكواكب في مواقع داعمة الشمس وعطارد من الجدي والمشتري من الحمل ما يعني اسبوع منتج شطارتك ان تلقطها ان تجتهد لتقطف النجاح البداية مع تأثيرات القمر من الميزان يومي السبت والاحد الذي يحمل خيبة امل حزن وتراجع خسارة مشاكل توتر احباط هذه هي نوعية الوقت ابتعد عن المغامرات
عاطفياً: اسبوع متقلب يتوجب عليك تسهيل الامور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها. كما عليك استدراك المواقف الصعبة والإسراع الى المعالجة وتلطيف الاجواء وكن متحفظا جدا لان وجود الزهرة في مواجهة برجك من الدلو يجعلك مزاجيا متوترا وعصبيا ومتسرعا للعازب من الممكن ان تكون الصدامات في الاراء مشوشة ومتوترة كن اكثر تسامحا وتعاطفاً وتفهماً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العقرب من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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