توقعات مولود برج الميزان من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023

مهنيا: اسبوع جيد جدا يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب، في حين أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة ما يجعلك تطل على حظوظ كثيرة اسبوع مهم يعطيك كل الدعم نوعية وقت حلوة من الضروري ان تستفيد من الفرص التي تحمل ربح مصالحة حلحلة للمسائل العالقة كذلك يحمل اليك القمر من برجك يومي السبت والاحد أخبار جيّدة ويفتح أمامك أبواباً عديدة تطلّ من خلالها على مستقبل أفضل وتطوّر لافت

عاطفياً: يطل هذا الاسبوع بحلة رومنسية عذبة بحيث تعيش عاطفة جياشة، وقصة أسطورية، وتمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي تحت تاثيرات كوكب الزهرة كوكبك الاساسي من برج الدلو فيحالفك الحظ في إشاعة السلام والحبمع الاهل والاولاد والاحبة للعازب يساهم كوكب الحب في تعزيز جاذبيتك وربما تصادف شريك حياتك في هذه الفترة