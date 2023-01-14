توقعات مولود برج العذراء من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023

مهنيا: بداية مرحلة ايجابية مليئة بالاخبار الحلوة تدخل مرحلة كاملة ومتكاملة وداعمة مع تواجد الكواكب في مواقع مناسبة بالاخص وجود الشمس في الجدي الترابي اي في بيت الامنيات بيت الطموحات بيت الاحلام بيت النجاحات المختلفة والتجارب الجديدة الناجحة والخطط التي توصلك للاهداف يمكن ربح مادي ومعنوي انطلاقة سريعة وفعالة السبت والاحد القمر في الميزان في بيت المال سوف تفرح بمكافأة ومكاسب مالية

عاطفياً: تعرف افراحا اجتماعية وشخصية وتعيش سعادة وانفتاح وينتعش القلب حبا رومانسيّة فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب ما يزال كوكب الحب الزهرة يتنقل في الدلو يغمرك بالوعود والافاق الجديدة ويحمل اليك السعادة والحب والغرام والتفاهم مع الشريك والاولاد والعائلة للعازب قد تعرف لقاء استثنائيًا ويغمرك الحماس ويمتلئ قلبك حبًا وشوقًا