توقعات مولود برج الأسد من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023

مهنيا: اسبوع مهم جدا ممتاز ومميز يحمل اليك كل الدعم والمساعدة تقدم تنويع وظروف ايجابية تقطف نتائجها الجيدة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي يسمح لك ان تتوصل الى اوضاع مهنية مرضية الجو الفلكي يقدم لك سرعة بديهة سرعة خاطر احكي ناقش بالامتحانات والمفاوضات ما يجعلك ترتاح نفسيا وجسديا وتستعيد الثقة بالنفس بالمحيط وتقرر ان تتخذ الخطوات المناسبة لتخرج منتصرا من اي امتحان مهني او دراسي

عاطفياً: اسبوع متقلب يحمل مواجهة مع كوكب الزهرة المعاكس من برج الدلو احتمال ان يسود الغضب أو بعض الفوضى قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الرقة والليونة والتصرف بموضوعية ممكن ان تصادف خيبة امل على الصعيد العاطفي للعازب, يتعكر المزاج العاطفي فتصطدم ببعض العراقيل او تنسحب من ارتباط خطوبة او زواج