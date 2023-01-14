القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع فعال جدا تشتغل الامور لصالحك بامكانك ان تراهن على نجاحات كثيرة وعلى ترقية او الصول على عمل ترغببه فالاجواء الفلكية داعمة من الدلو الصديق الذي يحمل انفراجات واحداث ونتائج مرجوة لكن بالرغم من الاجواء الايجابية ممكن ان تشتد عليك الظروف القاسية يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي في عقر دارك في بيتك في حياتك الشخصية ويفرض عليك تصليحات والتزامات تجاه الاهل
عاطفيًا: لا رادع لعواطفك في هذا الاسبوع الرومانسي فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك هائلة تهتم بوضعك العاطفي وعلاقاتك الحميمة وتسيطر على علاقاتك بشكل مدهش تحت تاثير كوكب الحب من الدلو الصديق فتبرز نجماً في محيطك للعازب, يرافقك مناخ عاطفي ممتاز في هذا الاسبوع الجيد على الصعيد العاطفي, علاقة مشوقة تشق طريقها الى قلبك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "السرطان"من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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