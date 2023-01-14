القاهرة - لايف ستايل
مهنيا: ان الصورة الفلكية واضحة ناشطة ومشرقة تماماً في هذا الاسبوع الواعد بالخير تتقدم ترتاح مع تواجد الكواكب في اماكن داعمة فتدخل في مرحلة التطورات الجيدة والغنية والحظوظ والمفاجآت الكبيرة مع بداية الاسبوع التي تحمل معها حركة كبيرة جدا يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الميزان الذي يساعدك ويرد لك حقوقك ويعطيك الخبر السار ويجعلك مرتاح متفائل متوازن وقراراتك صائبة
عاطفيا: تزدهر العواطف وتقوى الروابط وتكون الاجواء اكثر دفئا وحنانا ويسلط الأضواء على علاقاتك الشخصية ويجلب السعادة والفرح الى عقر دارك ممكن تفرح لزواج أو خطوبة أو لولادة أو حتى لانفراج مسألة شخصية كانت عالقة. للعازب, ان وجود الزهرة في برج الدلو يبشر بفترة عاطفية ممتازة تقوى مخيلتك وقدراتك الخلاقة وتحقق ذاتك الوقت ملائم للعلاقة الرومنسية ولتعزيز الروابط
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجوزاء"من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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