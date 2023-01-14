توقعات مولود برج "الثور"من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023

مهنيا: اسبوع واعد جدا فقدرتك على المقاومة كبيرة متسلحا بقوة جيدة وجديدة للمواجهة ما يعني انك موجود ضمن فترة زمنية جيدة جدا البداية مع وجود القمر في الميزان يومي السبت والاحد في بيت العمل اليومي والروتيني يجعل جدول اعمالك حافل بالنجاح ما يجعلك تحصل على نتائج ايجابية ومشجعة في استثماراتك ومكافآت عديدة ومهمة اكاديميا مهنيا وماليا لكن نصيحة فلكية مطلوب منك ان تكثف اعمالك قبل ان يواجهك القمر من برج خصمك العقرب يومي الاثنين والثلاثاء

عاطفيّاً: تشتد أزمات الغيرة والتملك تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الدلو المواجه لبرجك لتصبح حبيباً متملكاً تثير استياء الشريك وانزعاجه كما تشهد هذه الفترة انفعالات كثيرة، ومخاوف وهواجس. للعازب اسبوع متقلب حاول ان لا تزيد الامور تعقيدًا من الافضل عدم الانجراف وراء افكارك السوداء