توقعات مولود برج "الحمل "من السبت 14 كانون الثاني إلى السبت 21 كانون الثاني 2023

مهنياً: سوف تعيش اسبوع مثمر مع وجود المشتري كوكب الحظ في برجك ومع توافد الكواكب الى الدلو الصديق لكن البداية سوف تكون بطيئة عليك ان تقوم ببعض التعديلات تحت تاثيرات القمر من الميزان يومي السبت والاحد الذي يحمل معه التقلبات الفلكية والمزاجية والايام الصعبة المتقلبة من تأخير وبلبلة ما يجعلك تدخل في دوامة مزعجة متعبة وثقيلة مزاجك مشوش تعبان ومتضايق في مواجهة مع شخص يطلب منك مستحقات مالية

عاطفياً: تعيش اوضاع عاطفية وعائلية إيجابية مميّزة جميلة دافئة ورومانسية فتجد كل الدعم في احضان الشريك وستلمس منه تعاطفاً صادقاً كما ان وجود كوكب الحب في برج الدلو يتحدث عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة ومسلية جدا للعازب فقد تفسح لك التأثيرات العاطفية الجيدة المناسبات الاجتماعية واللقاءات الاستثنائية