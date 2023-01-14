جوائز خيالية تنتظرها ملكة جمال الكون.. راتب سنوي مكون من 6 أرقام

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعد مسابقة ملكة جمال الكون من المحافل العالمية التي تجمع بين الموضة والأعمال الخيرية والتنافس بين آلاف الفتيات حتى يصلن للنهائي، لكنها أيضا تحمل الكثير من المزايا والجوائز الخيالية والعروض لأعمال متعددة تختارها الفائزة باللقب.

في التقرير التالي يقدم «هن» معلومات عن الجوائز التي تحصل عليها الفائزة بلقب ملكة جمال الكون والعروض التي تتلقاها لمدة عام كامل بعد الفوز، وفقاً لموقع «lifestyle» البريطاني.

جائزة ملكة جمال الكون

إلى جانب التاج الخيالي الذي تحصل عليه ملكة جمال الكون بعد فوزها باللقب، تحصل أيضا على جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار، أي ما يعادل 2 مليون و900 ألف جنيه مصري، التاج مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط ومرصع بـ 1770 ماسة، كما يمكن للفائز ارتداء التاج في المناسبات الخاصة لمدة عام، يصل سعر التاج إلى 5 مليون دولار.

- 250 ألف دولار من أموال الجائزة

- راتب سنوي مكون من 6 أرقام.

- إقامة مجانية في شقة Miss Universe في مدينة نيويورك لمدة عام. ستتكفل المنظمة بجميع نفقاتها ، بما في ذلك الطعام والمواصلات.

- خدمات مجانية من فنانين مكياج ومصممين ومساعدين مشهورين.

- خدمات أخصائي التغذية وأطباء الأسنان وأطباء الجلد، وغيرها، فضلا عن العناية بالبشرة والمجوهرات والأحذية والملابس والمكياج ومنتجات الشعر لمدة عام واحد.

- فرصة لالتقاط صور لأفضل المصورين، ما يتيح فرصة أن تصبح نموذجًا من المشاهير.

- الوصول إلى الأحداث والحفلات والعروض بكل سهولة، كما يمكنها السفر عبر العالم بحرية مع الإقامة في الفنادق والطعام.

الدار المسؤولة عن تاج ملكة جمال الكون

تختلف الدور المصممة لتاج ملكة جمال الكون، ففي النسخة السابقة التي فازت بها الهندية هارناز ساندو كان التاج من شركة «مجوهرات معوّض» لبنانية الأصل، والتي بدأت نشاطها منذ 129 عاما في سويسرا، وفضلا عن الـ1770 ماسة يحتوي التاج على قطعة ماس صغيرة، تعلوها واحدة كبيرة تتخطى الـ 62.83 قيراط.

كما تم إطلاق اسم «Power of Unity» على التاج حسب ما روى باسكال معوّض، الرئيس التنفيذي للشركة، حتى يمثل «قوة الوحدة» واعتبروها «جوانب مختلفة تمت ترجمتها إلى لغة الماس»، وبحسب موقع «معوّض» الرسمي: «التاج هو عمل يدوي فريد من نوعه بحرفية مدهشة تحمل رسالة قوية إلى العالم وترمز إلى مجتمع النساء من جميع أنحاء العالم الذين تربطهم روابطهم الخاصة».

علاقة دونالد ترامب بمسابقة ملكة جمال الكون

ويعد الرئيس الأمريكي السابق شريكا أساسيا في مسابقة ملكة جمال الكون، إذ استحوذ في عام 1996 على شركة Miss Universe، Inc الشركة العاملة، ثم بعد ذلك بعامين غيرت شركة ترامب اسمها إلى منظمة ملكة جمال الكون ونقلت مقرها الرئيسي من لوس أنجلوس إلى مدينة نيويورك، ومع ذلك باعها ترامب إلى وكالة المواهب وشركة الترفيه WME / IMG في عام 2015 لكنه ما زال شريكا غير أساسي حتى الآن.

أما الدول الثلاث التي شاركت في جميع نسخ مسابقة ملكة جمال الكون منذ عام 1952 هي كندا وفرنسا وألمانيا، وفي هذا العام تقام مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2022 في الربع الأول من عام 2023، وتتوج الفائزة الجديدة الهندية هارناز ساندو التي فازت بالجائزة في عام 2021، أما شروطها فقد تغيرت عن الأعوام الماضية وتوقفت عن كونها مسابقة للفتيات غير المتزوجات، إذ سمحت المنظمة للأمهات والنساء المتزوجات بالمشاركة لفتح المنافسة أمام شريحة أوسع من النساء حول العالم ومن المتوقع أن تعزز ثقتهن

ووفقًا للوائح السابقة، كان على المتسابقات أن يكن غير متزوجات «عازبات» وكان عليهن الحفاظ على هذا الوضع طوال فترة حكمهن إذا أصبحن فائزات باللقب، ومع ذلك اعتبارًا من عام 2023 لن تكون الحالة الزوجية والأبوية معيارًا، كما من المتوقع أن يشارك نحو 60 متسابقة.

وإلى جانب المكافآت المالية الممتازة، يمكن للفائز أن يتوقع فرصًا في الأفلام وعروض الأزياء، كما ذهب العديد من الفائزات ليصبحن ممثلات وعارضات في وقت لاحق من حياتهم المهنية.