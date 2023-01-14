أشهر الأساطير المتعلقة بالمجوهرات

المجوهرات رائعة ومتألقة وجميلة ولديها قوة لا يمكن إنكارها تجعلنا نبدو مبهرين، نعم هذا صحيح، نحن متأكدون من أنه من الآمن أن نقول إننا جميعاَ معجبون بهذه الإبداعات الرائعة، لكن هل تعلمين أنه بالإضافة إلى الروعة المذهلة لهذه الحلي، هناك أساطير حولها تجعلها جذابة أكثر؟ نعلم أن الأساطير تجعلنا فضوليين، لذا، دعونا نرى بعضاً من تلك القصص المثيرة للاهتمام في هذه الأساطير الممتعة والمثيرة حول المجوهرات.

لا شيء يمكن أن يكسر الماس

أنحن متأكدين من أنكِ سمعتِ في إحدى المناسبات أن الماس يمكن أن يخدش ماسة أخرى، يقولون إن سبب تسمية الماس "أفضل صديق للفتاة" هو أنه متين للغاية ويصعب كسره.

حسناً، نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لكسر هذه الأسطورة، على الرغم من أن الماس مصنوع من مادة متينة (فقط فكري في العملية التي يجب أن يخضعوا لها ليصبحوا الماس الذي نعجب به)، يمكن أيضاً للماس أن ينكسر أو يخدش أو يتشقق بمجرد عدم تطبيق العناية المناسبة.

هل تشعرين بالمغامرة والفضول؟ لا تحاولي أبداً اختبار متانة الألماس بمطرقة وإلا سيتحطم قلبك والماسك.

ليس من الجيد ارتداء اللؤلؤ في يوم زفافك

من الأساطير الشائعة الأخرى على المجوهرات أن اللؤلؤ في يوم الزفاف يعني سوء الحظ، أولئك الذين يؤمنون بهذه الأسطورة يقولون إن اللآلئ نذير شؤم ويرمزون إلى الدموع التي تذرفها المرأة على زواجها من عريسها الحبيب.

يقولون أيضاً أن اللآلئ الموجودة على الخيط تعني أن المرأة ستواجه سلسلة من المشاكل.

الآن، حتى الآن، لم نسمع روايات تثبت صحة ذلك، نعتقد أن كل عروس يجب أن يكون لها اللؤلؤ في يوم زفافها، لا نرى أنه يرتبط بالمشاكل والمشاكل الزوجية.

الماس هو أندر الأحجار

إن الضجة الكبيرة على الماس ضخمة، هذا هو السبب في أن كل سمة عليا تُنسب إليها، واحد منهم هو الادعاء بأن الماس هو أندر الأحجار.

يقولون أن الماس مخفي في أصعب الأماكن، هذا هو السبب في صعوبة استخراجها، على الرغم من أن الماس نادر للغاية (وبالتالي ثمنه باهظ)، فليس صحيحاً أن الماس هو أندر الماس على الإطلاق.

افتحي كتاب غينيس وستجدين أن أندر حجر على الإطلاق هو "حجر بيانيت Painite gem".

يعتبر اللون هو العنصر الأساسي في تسعير الماس

نعلم جميعاً أن الماس الصافي يحمل تكلفة باهظة جداً، لكن هل تعلمين أن هناك ألماس أغلى من الألماس الواضح؟ تأتي بعض الماسات بألوان مختلفة مثل الماسة الزرقاء الأغلى ثمناً، الماسة الوردية النادرة للغاية والألماس الأصفر المتناثر بشكل دائم.

بسبب ندرتها، يمكن أن تكلف هذه الماسات أطناناً ومع ذلك، فإن اللون ليس هو الأساس الأساسي لتسعير الماس.

هناك ثلاث خصائص أخرى تم فحصها قبل تسعير الأحجار الكريمة، هذه الخصائص الثلاث هي الوزن بالقيراط والوضوح والقطع، جنباً إلى جنب مع اللون، تسمى هذه الخصائص 4c من تصنيف الماس، تستخدم هذه لتحديد سعر الماس.

يمكنك إذابة اللؤلؤ في الخل

أرادت الملكة كليوباترا إيصال وجهة نظرها إلى مارك أنتوني, أرادت منه أن يعرف أنها تمتلك ثروة كبيرة ويمكنها إقامة أفضل مأدبة على الإطلاق، لإثبات وجهة نظرها لمارك أنتوني، أذابت لؤلؤة في الخل وشربتها، لكن كليوباترا هي كليوباترا وقد عاشت قصتها الشهيرة عن اللؤلؤ المذاب في الخل لسنوات عديدة.

هل يمكنك حقاً إذابة اللؤلؤة في الخل؟ حسنًاً قال الخبراء أنه يمكنك، إذا كان لديكِ الكثير من الوقت.

يستغرق ذوبان اللؤلؤ بعض الوقت، ناهيك عن ذلك على الفور، إذا لم يكن لديكِ الوقت وترغبين في حله مرة واحدة وإلى الأبد، فأنت بحاجة إلى تحويله إلى شكل مسحوق وهو ما لن تجرؤين على القيام به.

حجر الأوبال يسبب سوء الحظ

في العصور القديمة، يغادر الرجال المنزل طوال الوقت، كان لهؤلاء الأزواج بعض المهام لغزو بلد ما أو للدفاع عن إقليم وغالباً ما يتركون زوجة وأطفالهم، الرجال ومعظمهم من الرومان، كانوا يعطون الأوبال لزوجاتهم كشكل من أشكال سحر الحظ السعيد والحجر للحماية والأمان.

ومع ذلك، فإن هذا الاعتقاد المعقول لم يدم طويلا، بعد فترة، يعتقد أن أحجار الأوبال تسبب الحظ السيئ والأوبئة والمآسي.

لحسن الحظ بالنسبة للأوبال، فإن خصائصه النادرة جعلت الأوبال مشهوراً مرة أخرى.

يقول الناس أن الأوبال يحمل في حد ذاته جمال كل الأحجار الكريمة مجتمعة، هذا مجاملة رائعة.

الذهب له ثلاثة ألوان

نذهب إلى متجر مجوهرات ونطلب الذهب وفجأة يسألك مندوب المبيعات، أي ذهب؟ أبيض أم أصفر أم ذهب وردي؟ وتتساءلين كم عدد الألوان الموجودة؟ حسناً، أصبح الذهب الآن مرتبطاً بشكل شائع بثلاثة ألوان: الأصفر والأبيض والذهبي الوردي.

الأسطورة، تذكر أن الذهب له لون واحد فقط وهو الذهب الأصفر ولكن بما أن الذهب مرن للغاية، فإن صانعي المجوهرات يجمعون معادن أخرى لجعل المجوهرات أكثر متانة، مما ينتج عنه الذهب الأبيض والوردي.

الآن، لم يعد هذا محيراً بعد الآن، أليس كذلك؟ لذلك عندما تزورين متجر مجوهرات في المرة القادمة، فأنتِ تعرفين الذهب بالفعل.

يمكنك معرفة أن الذهب نقي بقضمه

إنها تقنية قديمة قدمها عندما نرى أشخاصاً يعضون الذهب للتأكد من أنها مادة نقية، حسناً، ربما يمكنك فعل ذلك، لكنه قد يأتي بنتائج عكسية.

الذهب، مثل ما ذكر أعلاه، معدن مرن للغاية، قد يؤدي عضها إلى وضع علامة على الأسنان على مجوهراتك.

كلما كان المعدن أكثر ليونة، كان الذهب أنقى، كوني يقظة، رغم ذلك، يقوم بعض المحتالين بتغطية المعدن بالرصاص لأنه يظهر نفس خصائص الذهب.

اللؤلؤ غالي الثمن لأن محارة واحدة فقط من بين كل 10000 محار يمكنها إنتاج اللؤلؤ

للأسف نعم، هل يمكنك التفكير في ما هو الحظ الذي يتمتع به هؤلاء الصيادون عندما يرون 1 من كل 10000؟ يصعب العثور على لآلئ أصلية من المحار، لكنها تتطلب أيضاً الكثير من العمل المؤلم لإنتاجها.

لذلك عندما تحصلين على لؤلؤة مقابل هدية، ضعي في اعتبارك أنكِ تحتفظين بسنوات من العمل الذي استغرقه تشكيله.

يجب أن تكون خواتم الخطبة من الماس فقط لأن الأحجار الأخرى لا تجلب الكثير من النعم

من أين أتت هذه الأسطورة؟ نحن فقط لا نعلم، لكننا سعداء لأن هذه الحقيقة تبددت ببطء، على الرغم من أن الماس لا يزال هو المفضل، إلا أن الجميع لا يحبونه.

بعض المشاهير يرتدون الياقوت والزمرد ولا يمكننا أن ننسى خاتم الخطوبة الشهير من الياقوت الأزرق لكيت ميدلتون والتي كانت ترجع للأميرة ديانا؟ يمكن أن تكون كل الأحجار الكريمة خاتم خطوبة مثالياً.

عليك دائماً ارتداء خاتم الخطوبة والزواج

يقولون إن الطريقة التي تحمي بها زواجك من الخيانة الزوجية المحتملة يجب أن ترتدي دائماً خاتم الزواج والخطوبة.

ومع ذلك، فإنه لا يزال الخيار الأفضل في كل حالة، في بعض الأحيان، قد يكون ارتداء خواتمك في الأماكن العامة غير آمن لك ولمجوهراتك.

اتركي الخواتم إذا لزم الأمر، لست بحاجة إلى ارتداء رمز التزام على إصبعك إذا كنتِ ترتدين رمزاً في قلبك بالفعل.

كلما كبرت المجوهرات، كان ذلك أفضل

هناك أسطورة أخرى تتعلق بالمجوهرات يجب أن يتم كسرها وهي الاعتقاد بأن قطعة المجوهرات الأكبر تكلف أكثر.

على الرغم من أن الأحجار الكريمة التي تحتوي على قيراط أثقل عادة تتطلب المزيد، إلا أن هذا ليس هو الحال دائماً.

لا يزال يتلخص في التصنيف الضروري للأحجار الكريمة 4c"s.

الحجر الكريم الكبير ذو القطع غير المناسب والجودة المتوسطة سيكلف أرخص من الأحجار الكريمة الأصغر ذات القطع المثالي والجودة العالية.

لا يعتمد دائماً على الحجم ولا تزال الجودة هي الأكثر أهمية.

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