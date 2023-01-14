من هو زوج الفنانة إلهام عبد البديع؟.. ملحن شهير تكبره في العمر بـ8 أعوام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بسبب تصريحاتها الأخيرة، تصدرت الفنانة إلهام عبد البديع، المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن كواليس علاقة الحب التي جمعتها بزوجها الملحن وليد سامي، والكشف للمرة الأولى، عن أنها تكبره في العمر.

إلهام عبد البديع تتحدث عن علاقتها بزوجها

قالت إلهام عبد البديع، في تصريحات تليفزيونية، إنها تكبر زوجها الملحن وليد سامي، بنحو 8 أعوام، وهو ما تسبب في شعورها بالقلق في البداية، خوفًا من خطوة الارتباط بينهما، لكنها تخطت تلك الفكرة فيما بعد، التي انتهت بالزواج.

وكانت احتفلت إلهام، بزواجها من وليد سامي، في الأول من نوفمبر الماضي، حيث أقيم حفل الزفاف داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، في حضور أفراد عائلة العروسين، وعدد من الفنانين، على رأسهم حمادة هلال.

معلومات عن زوج إلهام عبد البديع

نستعرض أبرز المعلومات عن زوج إلهام عبد البديع، وفق حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- الملحن وليد سامي من مواليد عام 1989، أي يبلغ من العمر 34 عامًا.

- نشأ في أسرة فنية تعمل في مجال الفن.

- تمكن من حفر اسمه في عالم التلحين خلال السنوات الأخيرة.

- يتابع حسابه على «إنستجرام» نحو 119 ألف شخص.

- قام بتلحين عدد من الأغنيات مع مجموعة من نجوم الغناء، من بينهم، أحمد سعد.