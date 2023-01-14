دليل متنوع لأكلات شعبية اقتصادية.. وصفات سهلة ولذيذة ومغذية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث جميع الأمهات عن طرق مختلفة للأكلات الشعبية المتعارف عليها، من الطعمية والفول والعدس والباذنجان، إذ أنه من المتعارف عليه أن هذه الأكلات تنتشر بشكل كبير بين الأسر، ويطبخونها في الأوقات المختلفة من الفطار والغداء، وتبحث ربات البيوت عن طرق لتقدمها لأسرها بشكل مختلف، لذلك نقدم طرق عمل مختلفة للأطعمة الشعبية، بحسب شيفات قناة «Cbc Sofra».

طريقة عمل الطعمية بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير عمل الطعمية:

- ربع كوب بقدونس.

- كوب ونصف فول.

- ربع كوب كزبرة خضراء وشبت.

- ثمانية فصوص من الثوم.

- بصلة متوسطة.

- ربع ملعقة بهارات مشكلة وملح.

- نصف كوب ماء.

- زيت للقلي.

طريقة التحضير:

- اغسلي الفول وانقعيه في كمية من الماء الدافئ، لمدة تصل إلى 8 ساعات.

- اخلطي المكونات وقشري عليها البصل، وضيفي إليها التوابل.

- حضري المكونات في مقلاة متوسطة الحجم.

- شكلي عجينة الفلافل على هيئة أقراص، واقليها في الزيت.

طريقة عمل طعمية قرنبيط

المقادير:

- قرنبيط مسلوق.

- عجينة طعمية.

- كمون ناعم وكزبرة جافة.

- بيكنج بودر ونشا.

- ثوم وبصل مفروم.

- شبت وبقدونس.

طريقة عمل طعمية قرنبيط:

- افرمى القرنبيط مع المكونات، وشكليه لأقراص، واقليه فى الزيت الساخن على النار حتى النضج.

طرق عمل طاجن الفول

طريقة عمل طاجن الفول على خُطى الشيف نورا السادات، نبدأها بالمقادير:

- كوب فول مدمس.

- بصل.

- فلفل رومي.

- ملح وفلفل.

طريقة التحضير:

- قطعي الفلفل شرائح وضيفيه إلى الفول.

- قدميه ساخنًا وزينيه بالبقدونس، ورشي عليه الملح والفلفل.

طريقة عمل الفول بالطماطم

المقادير:

- فول.

- طماطم.

- ملح وفلفل.

طريقة التحضير:

- ضعى قليل من الزيت فى إناء، ثم ضعى الثوم المقطع لقطع صغيرة، ويمكنكِ إضافة الفلفل حسب رغبتك.

- ضعى الطماطم المقطعة مع التقليب حتى تذبل، واتركيها حتى تتصلصل أو تثقل ويقل حجمها.

- ضيفي الفول والملح والكمون والشطة، ويمكن أن تضعى الطحينة والليمون «حسب المتواجد».

طريقة عمل ملضوم الباذنجان

المقادير:

- باذنجان وسط.

- بقدونس مفروم ناعم ومغسول.

- ملح وفلفل

- بهارات.

- بصلة.

طريقة التحضير:

- قشري الباذنجان.

- ضعي وعاء على نار متوسطة، واقلي الباذنجان، حتى يكتسب اللون الذهبي.

- احشيه بالبقدونس والبصل، وضعيه في الفرن لمدة ثلث ساعة، وقدميه مع الأرز.

متبل الباذنجان

المقادير:

- باذنجانة كبيرة.

- ربع كوب طحينة

- كوب زبادي.

- ثوم مهروس.

- ملعقة صغيرة ليمون.

- ملعقتان زيت زيتون.

- ملح حسب الحاجة.

طريقة متبل الباذنجان:

- اشوي الباذنجان وقطعيه واهرسيه.

- ضعي عليه المكونات، وضيفيه إلى الزبادي.

- قدميه لأولادك مع الأرز.

طريقة عمل العدس بالشعرية والثوم

طريقة عمل العدس بالشعرية والثوم على خُطى الشيف أميرة شنب، نبدأها بالمقادير:

- نصف كيلو عدس أصفر.

- كوب شعرية.

- بصلة كبيرة متوسطة الحجم.

- جزر مبشور.

- طماطم مقطعة متوسطة.

- فصوص ثوم.

- زيت أو سمنة «حسب الحاجة».

- ملح وفلفل أسود وكمون.

- ماء مغلي.

- عيش.

طريقة التحضير:

- احضري وعاء وضعي به ملعقة زيت، وسخنيه على النار.

- ضيفي الثوم والعدس بعد غسله وتصفيته مع الطماطم والبصل، وقلبي جميع المكونات معًا حتى التجانس.

- بعد ذلك ضيفي كمية مناسبة من الماء المغلي، حتى تغطي جميع المكونات بشكل كامل.

- غطي الوعاء واتركيه على نار متوسطة الحرارة حتى يغلي.

- خفضي درجة حرارة النار، واتركيها حتى تمام نضج المكونات.

- بعد تسوية العدس وجميع المكونات، ارفعي الخليط من على النار، واضربيه حتى يصبح سائلًا.

- في وعاء آخر ضعي الزيت وسخنيه على النار.

- ضيفي البصل المفروم، وشوحيه على النار، حتى يذبل تمامًا.

- ضيفي الشعرية وقلبيها في البصل، حتى يتغير لونها، وضيفي خليط العدس السائل.

- ضعي البهارات من الملح والفلفل والكمون، وقلبي جميع المكونات معًا.

- في طبق جانبي، قطعي الخبز وحمصيه في الفرن.

- ضيفي شوربة العدس الأصفر بالشعرية، وقدميها ساخنة لأسرتك.