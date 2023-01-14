قطع المجوهرات المناسبة للمكتب

هنا يأتي موسم الشتاء، الوقت المثالي لخلط ومطابقة أفكار الأزياء المفضلة لدينا، يمكنك تجربة أفكار أزياء ممتعة أثناء الخروج في موعد والاحتفال مع الأصدقاء والخروج في عطلة مع العائلة ولكن ما هي المجوهرات التي يمكنك وضعها وأنتِ ذاهبة إلى المكتب؟ يمكنك أن تبدي مثل المرأة الأنيقة والمستقلة التي أنتِ عليها مع جميع ملابس المكتب وقطع المجوهرات المناسبة، كل نصائح الأناقة هذه التي يمكنك إحضارها إلى مكتبك ستعيد الحرارة مرة أخرى في موسم البرد هذا.

قلادة فضية لامعة

إنه وقت الشتاء وهو يستدعي كل شيء غامض، سواء على الماكياج أو المجوهرات أو الأسلوب العام، غالباً ما تتميز أزياء الشتاء بأزياء بألوان عميقة ورومانسية مثل بورغوندي والتراكوتا وألوان الرمادي.

ارتقِ بأزياء المكتب المتطورة إلى المستوى التالي في هذا الموسم الخاص من خلال اختيار الألوان العميقة والمذهلة مثل تلك الموجودة.

وإلا كيف يمكنك إضفاء لمسة ملحوظة على اختيارك لملابسك بدلاً من اختيار قطع المجوهرات التي تضفي لمسة أسرة على ملابسك؟ لإضفاء الحيوية على ملابسك الداكنة، اختاري قطع المجوهرات المصنوعة من المعدن الفضي والتي توفر الكثير من البريق.

مجوهرات ذهبية بتصميمات مميزة

قومي دائماً بإبهار الجميع العمل بقطع فريدة وغير التقليدية، خلال فصل الشتاء أحد الألوان البارزة هو الذهب، أحد الأشياء الرائعة في هذا اللون هو أنه يعمل دائماً مع أي لون بشرة.

نظراً لأن الوقت قد حان لوضع طبقات من الملابس وستحصلين على مظهر الموضة الذي تريدينه.

مجوهرات من الماس

بصرف النظر عن السماح لنا بوضع قطع المجوهرات، يمنحنا هذا الموسم أيضاً الحرية في استخدام أي مجوهرات نريدها.

سيحب البعض الموديلات البسيطة، ويفضل البعض الآخر الصامتة ولكن إذا كانت أزياء مكتبك تعني الخروج بالكامل، فلا حرج في ذلك على الإطلاق.

ابحثِ عن أفكار ذات مظهر غريب مثل مزج الألوان الجريئة ومطابقتها.

مجوهرات بسيطة

ليس كل الناس من كبار المعجبين بكل أفكار المجوهرات الباهظة، البعض منا يريده بسيطاً ولكنه متطور وعصري.

هذا هو السبب في أن معظم مدوني الموضة يلجأون إلى العنصر الأساسي بأسلوب متطور، إذا كنتِ ستذهب إلى المكتب أيضاً بأسلوب أزياء أسود بالكامل، فيمكنك اختيار القطع الأنيقة البسيطة.

نظراً لأن اللون الأسود هو بالفعل لون مميز بحد ذاته، فقد تتساءلين عن نوع المجوهرات التي ستناسبه، ستكون قطعة من المجوهراتالسوداء بتفاصيل لامعة، المظهر بسيط ولكنه مذهل تماماً يجب أن نقول.

سلسلة طويلة من اللؤلؤ

لمجرد أنكِ أصبحتِ الآن امرأة ناجحة ومستقلة لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بملابسك.

تأكدي من ترك بعض المساحة لاختيار الأزياء الإبداعية وخذي هذا اللباس الأسود الكلاسيكي وقومي بأقرانه مع المعطف وأضيفي بعض الأحذية الجادة المحببة واكملي المظهر بعقد من اللؤلؤ طويل.

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