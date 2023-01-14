موديلات ساعات يد فاخرة للعام 2023

للتنبؤ بما ينتظر العالم من حيث الساعات، من المفيد أن ننظر إلى الوراء أولاً، إلى عام 2020، في تلك السنة التي نعيشها، هناك تغير في الحالة المزاجية، كانت فترة هادئة وحذرة في صناعة الساعات.

على النقيض من ذلك، كان عام 2021 جريئاً وخداعاً وجذاباً للأنظار والتأمين، تصاميم الساعات والكلاسيكية حلت محلها الأفكار الجريئة التي تتجاوز الحدود، سواء جمالياً وتقنياً، لحسن الحظ، لا تظهر تلك الروح غير المقيدة أي علامات على الاختفاء في أي وقت قريب.

فيما يلي أهم أنواع الساعات الفاخرة للعام الجديد.

تعاون شركات الساعات القاخرة معاُ

أصبح التعاون في التصميم شائعاً الآن في جميع الصناعات، من بيوت الأزياء إلى الطعام إلى السلع المنزلية وشاهدي كيف انتهى التعاون هذا العام بانفجار المقترحات وهو أمر سيحدد الاتجاه العام المقبل.

بعد الإعلان عن التوقف عن إطلاق "Nautilus Ref 5711" في وقت سابق من هذا العام، دخلت "Patek Philippe" في شراكة مع "Tiffany & Co" لتوديع هذا الطراز، حيث أطلقت إصداراً مع ميناء أزرق تيفاني.

بدا من المستحيل تقريباً الحصول على واحدة من 170 قطعة (في إشارة إلى عدد السنوات التي كان فيها المنزلين شريكين)، لكن مشتراً محظوظاً حصل على قطعة واحدة، في دار مزاد فيليبس الأسبوع الماضي.

جلبت النسخة الأولى 6.5 مليون دولار (سعر التجزئة هو 52،635 دولاراً)، لكن ضعي في اعتبارك أن جميع العائدات ستذهب إلى جمعية البيئة الخيرية "The Nature Conservancy".

من ناحية أخرى، أعادت بولغري تفسير أول ساعتها للنساء بفضل "MB&F"، أحد أشهر صانعي الساعات المستقلين في العالم، تم تجهيز "MB&F X Bulgari Legacy Machine FlyingT Allegra"، بأسلوب ثلاثي الأبعاد، بأحجار ملونة قوية، بما في ذلك الجمشت والتسافوريت والتورمالين، تتراوح من حوالي 0.4 إلى 0.7 قيراط لكل منها، يبدو أن الحجارة تطفو على حركة الصندوق على شكل برج.

في هذه الأثناء، انضمت سكوتسوومان فيونا كروجر، المقيمة في سويسرا والمعروفة بساعاتها على شكل جمجمة، إلى بيت اللؤلؤ الياباني تاساكي.

أعطى كروجر كرات عرق اللؤلؤ الكلاسيكية تدخلاً جريئاً وغير متوقع، متصرفاً "كجسر إلى عالمينا"، كما يقول كروجر، تتميز الموانئ بمظهر رسومي رائع، يشبه إلى حد كبير ليغتنشتاين.

ليس الأمر متروكاً لخبراء عالم الساعات فحسب: ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت "Hublot" والفنان المعاصر "Takashi Murakami" عن تعاون وتجمع ساعتهما "Classic Fusion" الثانية، التي تم إصدارها للتو هذا الشهر، بين اثنين من أكثر الاتجاهات شعبية في العالم.

صناعة الساعات صحيح الآن: الياقوت الشفاف وزخارف قوس قزح.

أشكال الساعات الجريئة

لقد شاهدنا بالفعل ساعات مستديرة بخلفيات الفانيليا الكلاسيكية، المستقبل سيكون له أي شكل، باستثناء الجولة، اشتهرت كارتييه كلاش بتصميم دالي بشكل خاص على السجادة الحمراء هذا العام وفي الأسابيع الأخيرة، ارتدت شخصيات مثل بول ميسكال ولورا ديرن أيضاً ساعات ذات شكل ملتوي، كارتييه كلوش على شكل جرس في الأزياء البريطانية، جوائز بول و في العرض الأول لفاتشرون كونستانتين وست سايد ستوري، اختارت ديرن "Heure Romantique"، ساعة كوكتيل على شكل أزهار بفن الآرت نوفو.

تراهن دار فان كليف أند آربلز على الزهور أيضاً وتأتي ساعات "Sweet Alhambra" الأحدث في مجموعة مختارة من الموانئ الحجرية الصلبة من الفيروز النابض بالحياة إلى الأونيكس الأسود الدراماتيكي.

والجدير بالذكر أنه لم تكن هناك ساعة مستديرة واحدة في أحدث مجموعة مجوهرات راقية من شانيل احتفالاً بالذكرى المئوية لعرضها رقم 5. وبدلاً من ذلك، ابتكرت الدار الباريسية ساعة أنيقة مرصعة باللآلئ على شكل غطاء زجاجة عطر وقطعة من الماس و موديل من الذهب الأبيض بقرص على شكل كمثرى يتدلى من الساعة مثل التميمة.

في العام المقبل، يمكنك أيضاً توقع استمرار الأشكال الهندسية القوية في الاتجاه: فقد تدور شركة "Bell & Ross"، المستوحاة من عناصر مقصورة الطائرة، دائماً حول "وضع الدائرة داخل المربع"، في الشهر الماضي، كشفوا النقاب عن قطعة ياقوت فائقة الحداثة بزخرفة جمجمة، هناك أيضاً "Oris"، المعروفة بساعات الغواص الكلاسيكية المستديرة والتي يأتي أحدث طراز لها، "Rectangular"، الآن بنسب أكثر أناقة، اسمها يقول كل شيء بوضوح.

الساعات الخضراء لا تزال في الموضة

أحدثت صيحات اتجاهاً بعيداً عن اتجاه الساعة الخضراء في وقت سابق من هذا العام وسيستمر الظل الأخضر في السيطرة في عام 2022 وهو أمر لا يثير الدهشة عندما نرى الاستدامة تأخذ مكاناً أكبر في أذهاننا، في الأسابيع الأخيرة، رأينا موجة من الموديلات الخضراء، معظمها من "De Bethune"، صانع الساعات السويسري المستقل، اختار منذ اليوم الأول اللون الأزرق باعتباره لونه المميز، لذلك فمن الواضح بشكل خاص أن المنزل أنشأ التقويم الدائم "DB25QP"، مع مينا أخضر داكن يتوافق مع حزام أخضر خالد.

أصبحت أوميغا أيضاً خضراء ومعقدة إلى حد ما، مع أحدث تقويم سنوي من "Globemaster"، يعوض اللون الأخضر الغني بشكل ملحوظ الإيماءات الكلاسيكية للساعة، مثل الإطار المخدد والميناء الباستيل ذي الأوجه الذي يذكرنا بأول ساعات كونستليشن من أوميغا لعام 1952والنص التمريري لكل يوم من أيام الشهر.

تتطلع "Zenith" أيضاً إلى ماضيها وتحديداً إلى عام 1969 وخاصةً، المراهنة على الكلاسيكية: "El Primero G383"، بتصميم مخدر لرقائق البوكر، تتميز "رقاقة البوكر" الجديدة في "Chronomaster Revival" بشريحة "Super-LumiNova" ذات اللون الرمادي والأخضر والتي تبرز علامات الساعة ومقاييس الكرونوغراف والأنماط الشعاعية حول كل سجل، تأتي الساعة أيضاً مع خيار حزام قماش أخضر شاحب مغطى بمادة "Super-Luminova".

شخصيات الكارتون على الساعات الفاخرة

لطالما أثرت ثقافة الكارتون في عشاق الساعات، فلدى عشاق رولكس المتحمسين إصدارات من الغواصات المفضلة لديهم والتي تضم "Kermit" و "Hulk" و "Batman" لمجموعات ألوانهم الجريئة، أصبحت هذه الفكرة شائعة بشكل متزايد حيث يقوم صانعو الساعات بتخفيف الحالة المزاجية بإيماءات مباشرة لشخصيات الرسوم المتحركة المحبوبة.

شخصية "Snoopy"، على وجه الخصوص، رائجة: أصدر صانع الساعات جورج بامفورد العديد من الموديلات غير المتوفرة في المخزن في عام 2021، كان آخرها يظهر متزلجاً رائعاً "Snoopy"، البيجل المفضل في العالم الذي يرتدي الزلاجات وسماعات الرأس لإبقائك على اطلاع دائم بالوقت.

هناك أيضاً التعاون الأكثر فخامة من قسم الساعات بإذن من "Franck Muller X Bamford" الذي يظهر "Snoopy" في مقدمة ووسط الميناء المحاط بإطار ساعات "Crazy Hours" من صانع الساعات، محاطاً بأرقام على غرار السريالية الموضوعة عشوائياً.

وفي الوقت نفسه، تتبنى "Swatch" مجموعة "Peanut Gang" بأكملها، مع خمسة نماذج مطبوعة بصور كوميدية، من ناحية أخرى، يكرم "Gerald Génta" ساعات ديزني الكلاسيكية من الثمانينات في "Retrograde" الجديدة وسلسلة تعرض "Smiling Disney Mickey Mouse" الكلاسيكي، في حين أن ساعة "Konstantin Chaykin"s Minions" مثالية لإثارة الفرح الفوري وستجعل حتى أخطر ابتسامة.



الساعات الرياضية الفاخرة

هذا العام، ظهرت الساعات الرياضية الفاخرة حقاً والفئة الفرعية التي تهيمن على الاتجاه في عام 2022 هي ساعة الغواص العريقة، يتدفق المعجبون، القدامى والجدد، إلى أسلوب الغواص القديم والوظائف القوية التي توفرها هذه الساعة.

لهذا السبب لا ينبغي أن يفوت المعجبون فرصة الحصول على "DS PH200M" الجديد اللافت للأنظار من "Certina" مع إطار بني شوكولاتة مكتنزة لتتناسب مع الاتصال الهاتفي المصنوع من عرق اللؤلؤ التاهيتي والذي تم إنشاؤه في الواقع من خلال مطالبة المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي بتحديد الميزات، إلى التصميم النهائي.

سيختار محبي الساعات الكلاسيكية "Pelagos FXD" الجديد من "Tudo"، الذي تم إنشاؤه بالاشتراك مع Commando Hubert، مجموعة القتال البحرية الفرنسية، للتأكد من أن ميزات الساعة، مثل الحافة ذات 120 درجة، مناسبة للملاحة المثالية تحت الماء.

يضفي "Sub 600T Pacific" الإصدار المحدود الجديد من "Doxa" مظهراً عتيقاً حقيقياً، بفضل الميناء الأزرق المذهل مع انعكاسات برتقالية وتاج الإزاحة عند الساعة 4 (بالإضافة إلى أنه يأتي من التيتانيوم لأول مرة).

أخيراً، منذ إحياء العلامة التجارية في عام 2016، قدمت شركة الساعات العسكرية التاريخية "Vertex" (كانت المورد الرسمي للساعات لوزارة الدفاع البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية)، أول ساعة غواص لها، بحجم 40 ملم، مع علامات "Super-LumiNova" المصبوبة في الميناء والعلبة التي تتألق بما يصل إلى 1.6 مرة أكثر من المواد القياسية، لتحسين الرؤية فوق السطح وتحته.

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