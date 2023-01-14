قطع ملابس أساسية يجب أن تكون في خزانتك الشتوية

تعد إضافة قطع ملابس جديدة إلى خزانتك نوعاً خاصاً من الفرح، نراها معلقة في الخزانة ونتخيل كيف سترتديها وفي المرة الأولى التي ترتديها فيها، فإنها تجلب لكِ الثقة وتعلق بها طوال اليوم ولكن هناك أيضاً متعة خاصة في قطع الملابس الأساسية المجربة والصحيحة والمعلقة في خزائننا.

هل لديكِ خزانة ملابس مليئة بالقطع التي يمكنك إعادة ارتدائها مراراً وتكراراً بملايين الطرق المختلفة؟ حسناً، هذه هي القطع الشتوية المهمة التي يمكن أن ترتديها بشكل متكرر خلال عام 2022 (وما بعده) ونحن متحمسون لتجربتها في العام الجديد.

ملابس من الكشمير

إذا كانت هناك هدية واحدة قدمتها لنا عام 2022، فهي معرفة أن الجودة والكشمير الكلاسيكي لا يجب أن تأتي مع السعر الذي تعتقد أنه يفعله.

تقدم الكثير من العلامات التجارية الآن قطعاً من الكشمير فائقة النعومة وذات جودة عالية بتكلفة تجعل الفخامة في المتناول أكثر مما كانت عليه من قبل.

نحن ننظر إلى الأمر على هذا النحو: بدلاً من إنفاق عملتنا المعدنية على اثنين من السترات الصوفية، فإننا نوفر أموالنا ونخصصها نحو الكشمير الذي سيستمر معنا إلى الأبد.

بنطلون جينز مستقيم الساق

نحن نعلم، كما نعلم، أن حبنا للجينز يتجاوز بكثير عام 2022 ولكن بعد عام آخر من ارتداء واختبار العشرات من أنواع الجينز المختلفة، ظل حبنا البنطلون الجينز المستقيم في الموضة فهو لا يقدم فقط أسلوباً للجميع، بغض النظر عن الملاءمة أو التصميم الذي تبحثين عنه ولكننا وجدنا أن جودتها لا تزال تتفوق على الموديلات الأخرى.

حذاء رياضي كلاسيك

كان عام 2022 هو عام الأحذية الرياضية الكلاسيكية التي سيطرت بالكامل على لعبة الأحذية الرياضية وبصراحة، لم نكن لنحصل عليها بأي طريقة أخرى، من الأحذية البيضاء الرياضية إلى الأحذية الملونة الممتعة، يمكنك المراهنة على أنه في عام 2023، ستنمو مجموعات الأحذية الرياضية الخاصة بنا.

أوشحة كبيرة الحجم

يجب أن يكون لديكِ وشاح صوفي ضخم ملفوف، مع كل الألوان الممتعة المتوفرة، فقد أتيحت لنا الفرصة لإضافة القليل من البهجة إلى خزانة الملابس الشتوية التي لا يمكننا الاكتفاء منها.

نصائح خزانة الملابس

من المهم أن تضعي نمط حياتك في الاعتبار عند بناء خزانة ملابسك وتأكدي من أن لديكِ نسبة مناسبة من القطع غير الرسمية / التجارية / الرسمية في خزانتك لتنسيق الملابس التي تناسب حياتك.

يساعد العمل باستخدام لوحة ألوان على بناء خزانة ملابس متماسكة ويسهل الخلط والتوافق، مثل لأسود والرمادي والأبيض وغيرها من الألوان المحايدة الرائعة.

ثم قومي بدمج الألوان والمطبوعات التي تعمل بشكل جيد مع تلك الألوان المحايدة، البرقوقي والبرغندي والزيتون والأزرق هي الألوان المفضلة في الشتاء، بالإضافة إلى ظلال من اللون الوردي والفوشية.

لا ينبغي الخلط بين أساسيات خزانة الملابس والقطع الافتة للنظر، تحتاج خزانة الملابس العملية إلى تشكيلة جيدة من كليهما، لكن هذا المنشور يدور حول أساسيات خزانة الملابس، تلك الخزانات الأساسية التي لا غنى عنها والتي تساعد في إنشاء ملابس كاملة.

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