نصائح لاختيار الموديل المناسب للجينز

كان ذلك في منتصف الستينات عندما بدأت عارضات الأزياء وممثلات هوليوود المشهورات بالظهور مرتديات الجينز وهي حقيقة أحدثت ثورة ليس فقط في أحداث ذلك الوقت ولكن أيضاً في خزانة الملابس النسائية، منذ تلك اللحظة التاريخية، أصبح الجينز جزء أساسي في أي خزانة ملابس، من لديه جينز مثالي، لديه كنز حقيقي، على الرغم من أنه ليس من السهل دائماً العثور على النموذج المثالي، أليس كذلك؟

بغض النظر عن الموضة والموسم، فهو الأساس الذي لا ينقص خزائن أفضل الملابس، لكن إذا حان الوقت عندما يكون لديكِ أكثر من خمس موديلات مختلفة ولم تقتنعي بمدى ملاءمتها لكِ، فهذه هي الخطوات التي يجب عليكِ اتباعها عند شراء الجينز الذي سترتدينه ليلاً ونهاراً وهذا وفقاً لنوع جسمك، مع تفضيلاتك الشخصية والتي في أكثر من عشر سنوات لا تصبح عتيقة الطراز.

حددي شكل جسمك

قبل أي عملية شراء أهم شيء هو معرفة شكل جسمك، هل لديكِ أوراك أوسع أم أن خصرك ضيق للغاية؟ أو على العكس من ذلك، أليس لديكِ منحنيات ملحوظة؟ هناك العديد من الأشكال الأنثوية التي يمكنك تخيلها ولهذا السبب من الضروري جداً تحليل هذه التفاصيل.

ليس فقط للعثور على الجينز الذي يرضيكِ اليوم وفي السنوات القادمة ولكن أيضاً لتكوني قادرة على تنسيقه مع باقي ملابسك، من خلال هذا، ستتمكنين من تصفح المتاجر المفضلة لديكِ والبحثِ عن ذلك الجينز الذي ترغبين في ارتدائه طوال اليوم.

جودة النسيج

كما هو الحال عند شراء قطعة مهمة، يجب أن نأخذ في الاعتبار جودة مواد المنتج التي سنشتريها حتى تدوم بمرور الوقت.

يوصي الخبراء باختيار الأقمشة السميكة، مثل تلك التي صممها Levi"s و Salsa و Diesel و Calvin Klein وتجاهلي الأقمشة المرنة جداً لأنها على المدى الطويل تنتهي بفقدان الشكل.

لون الجينز

عند شراء الجينز جب أن نفهم وظائف وتأثيرات إصدارات الألوان المختلفة.

إذا كان ما تفضلينه هو إخفاء الوركين أو البطن العريضين، فمن الأفضل اختيار ظل أغمق ولكن على العكس من ذلك، إذا كنتِ ترغبين في تحسين هذه الأجزاء من جسمك، فاختاري اللون الأزرق الفاتح.

الجينز ذو اللون الكلاسيكي يمكنك ارتداؤه في أي وقت ويعتبر من أحدث صيحات الموضة في الوقت الحالي.

أهمية الجيوب

على الرغم من أنه قد يبدو بديهياً وكأنه تفاصيل بسيطة، إلا أن الحجم والمسافة بينها وبين المكان الذي فيه الجيوب الخلفية لها أهمية حيوية.

ستجعل الجيوب الصغيرة أردافك تبدو أكثر ضخامة، بينما ستخلق الجيوب الأكبر تأثيراً معاكساً.

في حالة انفصالهما، سيعطي إحساساً بمزيد من العرض وإذا كانا على مسافة قصيرة، فسيبدو أكثر تقلباً، نعم، تأثير الدفع،.إذا كانت أقل من المعتاد، فستبدو وكأنها خلفية متدلية وعريضة، بينما إذا كانت مرتفعة، فسيقومون برفعها.

احيل للعثور على الحجم المثالي دون تجربتها

إذا كنت في عجلة من أمرك أو لا تحبين الوقوف في طابور في المتاجر، فنحن نعرف الحيلة لتخمين ما إذا كان زوج البنطلون هو مقاسك المثالي دون الحاجة إلى تغيير ملابسك.

هناك العديد من الإصدارات لمعرفة ذلك ولكن الأكثر موثوقية والتي أحدثت ثورة، ستحتاجين فقط إلى إحاطة منطقة عنقك بنهايات حزام الخصر من الدنيم إذا كانت مناسبة تماماً، فستناسبك جيداً! يمكنك أيضاً تجربتها عن طريق وضع الساعد داخل الخصر، إذا كان هناك مساحة كبيرة في الطرف الآخر فسيكون كبيراً وإذا لم يكن مناسباً، فسيكون صغيراً جداً.

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